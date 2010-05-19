В еврозоне индекс экономических настроений упал до 37,6 п.п.

Еврозона. В мае 2010 года индекс экономических настроений ZEW упал до 37,6 п.п. против 46,0 п.п. в апреле.

Германия. В мае 2010 года индекс деловых ожиданий снизился до 45,8 п.п. по сравнению с 53 пунктами в апреле 2010 года.

Германия. В мае 2010 года индекс экономический настроений упал до 45,8 п.п. по сравнению с 48,3 п.п. в апреле 2010 года.

Комментарий. Было бы странно, если бы европейские бизнесмены в нынешнем хаосе были настроены на лучшее.