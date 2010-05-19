В Украине промпроизводство в апреле против марта упало на 1,8%

Украина. В январе-апреле 2010 года промышленное производство выросло на 12,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле 2010 года промышленное производство выросло на 17,4%, по сравнению с апрелем 2009 года, но упало на 1,8% против марта 2010 года.

Комментарий. Что-то очень быстро украинская промышленность исчерпала потенциал роста. Падение производства в апреле по сравнению с мартом - крайне негативная информация, которая свидетельствует о том, что промышленность буксует.