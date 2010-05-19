В Украине розничный товарооборот снизился на 2,7%

Украина. За январь-апрель 2010 года розничный товарооборот снизился на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Комментарий. Это не просто плохо, а очень плохо. Если население не способно покупать товары в том же объеме, что и во времена кризиса, то его доходы упали до критической точки. Одна надежда, что торговля не открывает свой реальный оборот, и поэтому данные носят условный характер.