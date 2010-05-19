ГЛАВНОЕ на 19 мая (день)

Экономические новости

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Соцполитика

Качество воды всех источников водоснабжения проверят

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Госпотребстандарту, Главной санитарной службе, МинЖКХ, Госводхозу и местным администрациям в течение двух месяцев провести проверку качества воды во всех источниках, которые используются для снабжения населения питьевой водой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня на заседании Кабинета министров в связи с подозрением компетентных органов, что смерть двух детей в Тернопольской и Полтавской областях на прошлой неделе могла произойти в результате отравления питьевой водой.

«Необходимо обследовать каждый источник питьевой воды, которым пользуются люди, и немедленно взять под карантин опасные, создать паспорта на безопасные, свести их в отдельный каталог и осуществлять постоянный мониторинг. Там, где источники питьевой воды опасны, - организовать поставку людям качественной воды», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он поручил ответственным органам наладить бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой с осуществлением постоянного контроля за качеством.

Координатором по выполнению поставленных задач Н.АЗАРОВ назначил вице-премьер министра Виктора ТИХОНОВА и поручил ежедневно докладывать правительству о результатах проделанной работы.

«Власть должна правильно и немедленно действовать - речь идет о жизнях людей, и поэтому я требую, чтобы немедленно людям в каждом регионе было сообщено, куда они могут передавать пробы воды, которой пользуются, чтобы помощь была ежедневной», - сказал Н.АЗАРОВ.

Экономика

Рост промпроизводства говорит о выходе Украины из рецессии

Рост промышленного производства в Украине в январе-апреле 2010 г. в объеме 12,6% против 10,8% в январе-марте был обеспечен действием сугубо экономических факторов и свидетельствует о выходе экономики Украины из фазы рецессии и переходе к фазе активного возобновления производства.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Василия ЦУШКО, предоставленном УНИАН.

Среди позитивных тенденций в развитии промышленности, в частности, министр отметил рост объемов промышленного производства в апреле т.г. к апрелю 2009 г. на 17,4%.

"В целом, уже в течение шести месяцев подряд происходит рост объемов производства, но показатель апреля был наивысшим среди них", - подчеркнул В.ЦУШКО. (В ноябре 2009 года рост составлял 8,7%, в декабре - 7,3%, в январе 2010 года - 11,8%, в феврале - 5,6%, в марте - 13,8%).

Также В.ЦУШКО отметил , что сохраняется тенденция улучшения ситуации в региональном разрезе. В январе-апреле т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдался рост производства в 19 регионах против 17 в январе-марте. Лидерами роста промпроизводства стали : Закарпатская (30,7%), Днепропетровская (27,7%), Полтавская (23,2%), Волынская (19,6%) области и г. Севастополь (20,5%).

Отдельно министр экономики отметил существенный рост производства в машиностроении - 28,0%.

Финансы

Бюджет-2011 разработают на новых Бюджетном и Налоговом кодексах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что бюджет 2011 года, над которым правительство начало работу, будет разработан на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.

Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Время реформ, о котором так много говорили, наступило», – заявил Н.АЗАРОВ и сообщил, что уже сегодня будет утвержден обновленный состав рабочей группы по подготовке проекта Налогового кодекса.

«Проект Налогового кодекса предусматривает дальнейшее ослабление фискального давления на экономику и является необходимым инструментов для выхода из кризиса и приближения бюджетных ресурсов в регионы, то есть увеличения ресурсных полномочий и ответственности местных органов власти», – сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что вся работа правительства основана на положениях программы Президента о реформировании бюджетной и налоговой систем.

ТЭК

Украина в январе-апреле увеличила транзит газа на 54,7%

Транзит природного газа по территории Украины в январе-апреле 2010 года увеличился на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-апреле т.г. сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины за указанный период увеличилась на 38%, а нефти – сократилась на 24,1%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 19,9% по сравнению с 2008 годом, транзит нефти – на 11,4%. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2009 году сократилась на 5,9%, газа – на 20,3%.

Агро

Правительство предлагает ввести граничные сроки выдачи земельных актов Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании планирует одобрить законопроект, которым, в частности, вводится ограничение максимальных сроков выдачи гражданам государственных актов на право собственности на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что законопроект существенно упростит систему выдачи земельных актов.

«Вы знаете, какой это болезненный вопрос для миллиона граждан, которых обманули обещаниями бесплатно выдать акты на землю. Мы наводим порядок в этом деле. Предлагается (в законопроекте – УНИАН) впервые ввести граничные сроки выдачи актов», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что должностных лиц, нарушающих нормы действующего законодательства, будут привлекать к административной ответственности.

Новости рынков

Конкурс по продаже «Укртелекома» объявят в августе

Фонд государственного имущества планирует в августе этого года объявить о проведении конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,79% пакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом говорится в помесячном пообъектном плане-графике приватизации Фонда госимущества, обнародованном сегодня в его официальном издании «Ведомости приватизации».

Строительство

Минрегионстрой прогнозирует погашение долгов государства перед ГИУ

Министерство регионального развития и строительства прогнозирует погашение долгов государства перед Государственным ипотечным учреждением за квартиры, приобретенные прежним правительством, до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

По его словам, в рамках данной программы правительством было приобретено свыше 5300 квартир. При этом задолженность перед ГИУ на сегодня составляет около 1,5 млрд. грн.

В этой связи Минрегионстрой предлагает ежегодно предусматривать в Госбюджете около 200-300 млн. грн. для погашения данной задолженности.

«Я предлагаю по 200-300 млн. каждый год мы должны погашать, чтобы через 5 лет отдать те деньги, которые ГИУ заплатило за это жилье», - сказал В.ЯЦУБА.

Министр отметил, что уже в текущем году на цели погашения данного долга в Госбюджете может быть предусмотрено около 200 млн. грн. в рамках средств, предусмотренных в бюджете по программам удешевления ипотечного кредитования.

Минрегионстрой намерен просить НБУ предоставить кредиты под 15%

Министерство регионального строительства и развития Украины намерено обратиться к Национальному банку Украины с просьбой выделить кредитный ресурс на предоставление ипотечных кредитов под 15% годовых для выкупа жилья в объектах со степенью готовности от 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава министерства Владимир ЯЦУБА.

«Мы предлагаем, чтобы НБУ кредитовал под 15% годовых, в том числе с удешевлением, предусмотренным за счет наших средств», – сказал он, отметив, что соответствующее предложение министерство озвучит на сегодняшнем совещании с представителями НБУ и 15 крупнейших коммерческих банков.

В.ЯЦУБА напомнил, что сегодня в Украине существует свыше 700 объектов со степенью готовности от 70%. По расчетам министерства, на их достройку необходимо около 7 млрд. грн., при этом для объектов со степенью готовности от 80% до 95% эта сумма составляет около 4 млрд. грн.

Промышленность

ГП «Антонов» увеличило прибыль на 61%

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) в 2009 году увеличило чистую прибыль на 60,9%, по сравнению с 2008 годом, до 319,430 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году ГП «Антонов» увеличило чистые активы на 9,5%, по сравнению с 2008 годом, до 3 млрд. 904,794 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 18 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился со вчерашнего дня на 1,4% и сегодня составляет 9,54 грн./евро, курс продажи – на 1%, до 9,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,45-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,99 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 мая почти не изменился и сегодня составляет 0,2518/0,2615 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,57 грн./евро, курс продажи – на 1,3%, до 9,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,63 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы немного понизился по сравнению с 18 мая и сегодня составляет 0,2518/0,2615 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2680 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 9,850309, к российскому рублю – 0,26077.