ГМК Украины сократил производство на 0,2%

Украина. За январь-апрель 2010 года металлургическое производство и производство готовых металлических изделий выросло на 22,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле 2010 года объемы металлургического производства упали на 0,2% против марта 2010 года.

Комментарий. Не оправдали металлурги надежд. Снижение объема выпуска в апреле говорит о том, что отрасль полностью исчерпала потенциал роста, теперь осталось удержать позиции.