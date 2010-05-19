Украина приветствует усиление роли Китая в мире

Украина приветствует усиление роли Китая как одного из влиятельных центров современного многополярного мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи сегодня в Киеве с министром иностранных дел КНР Ян ЦЗЕЧИ.

«Именно благодаря стабилизационному влиянию КНР мировая экономика смогла смягчить последствия мирового экономического кризиса», - заявил Президент Украины.

По его словам, украинской стороне особенно импонирует тот факт, что Китай вместе со своим экономическим влиянием участвует в урегулировании многих актуальных международных проблем.

«Нам известен ваш миролюбивый характер внешней политики и принцип невмешательства во внутренние дела стран», - подчеркнул Президент Украины, обращаясь к главе МИД Китая. По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина приветствует такой взвешенный и ответственный подход.

Глава государства также подчеркнул, что Украина, в свою очередь, «безоговорочно признает один Китай» (речь идет о позиции государства в отношении внутренней проблемы Китая, связанной со статусом Тибета - УНИАН).