Украина приветствует усиление роли Китая в мире
Заявил Янукович
Украина приветствует усиление роли Китая как одного из влиятельных центров современного многополярного мира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи сегодня в Киеве с министром иностранных дел КНР Ян ЦЗЕЧИ.
«Именно благодаря стабилизационному влиянию КНР мировая экономика смогла смягчить последствия мирового экономического кризиса», - заявил Президент Украины.
По его словам, украинской стороне особенно импонирует тот факт, что Китай вместе со своим экономическим влиянием участвует в урегулировании многих актуальных международных проблем.
«Нам известен ваш миролюбивый характер внешней политики и принцип невмешательства во внутренние дела стран», - подчеркнул Президент Украины, обращаясь к главе МИД Китая. По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина приветствует такой взвешенный и ответственный подход.
Глава государства также подчеркнул, что Украина, в свою очередь, «безоговорочно признает один Китай» (речь идет о позиции государства в отношении внутренней проблемы Китая, связанной со статусом Тибета - УНИАН).