Украина изучает возможности присоединения к ЕЭП

Украина после президентских выборов выражает заинтересованность в подключении к интеграционным проектам на постсоветском пространстве, прежде всего, в рамках Единого экономического пространства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ, выступая перед депутатами Госдумы РФ в рамках «правительственного часа».

«Мы их (Украину - УНИАН) не торопим, у них идет внутренняя работа - им важно соизмерить свои интересы на различных направлениях внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, но я знаю, что они весьма заинтересованы, что они готовы к этой работе подключиться», - сказал С.ЛАВРОВ.

При этом он добавил, что потребуется согласование условий такого подключения с участием парламентов Беларуси и Казахстана.