Правительство ограничило права предпринимателей

Правительство ограничило право отдельных организаций делегировать своих представителей в Совет предпринимателей при Кабинете министров.

Об этом говорится в правительственном постановлении от 17 мая 2010 г. №344 «О внесении изменений в Положение о Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины», размещенном на официальном сайте Кабмина.

Согласно новой редакции положения о составе Совета предпринимателей, «персональный состав Совета утверждает Кабмин из числа представителей, рекомендованных (в предыдущей редакции постановления о Совете предпринимателей - «делегированных» – УНИАН) соответствующими коллегиями региональных отраслевых Советов предпринимателей, общественными советами при министерствах и других центральных органах исполнительной власти, а также представителей объединений предпринимателей и организаций работодателей, которые рекомендованы предыдущим составом Совета».

Кроме того, тем же постановлением правительство отменило норму, согласно которой председателя Совета избирают члены Совета на ежегодном организационном заседании и кандидатура которого утверждается Кабмином.

Таким образом, правительство будет самостоятельно назначать председателя Совета.

Справка УНИАН. Совет предпринимателей при Кабмине возобновил свою работу в июне 2008 г. согласно правительственному постановлению от 13 февраля 2008 г. №54 «О создании Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины» и распоряжению от 11 июня 2008 г. №836-р «Об утверждении состава Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины». Состав Совета сформирован из представителей всеукраинских объединений, общественных советов при центральных органах исполнительной власти и региональных отраслевых советов предпринимателей при областных государственных администрациях.