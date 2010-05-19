Кабмин передал правительству Китая пакет предложений

Правительство Украины передало правительству Китая пакет предложений по развитию двухстороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, документы были переданы сегодня премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ министру иностранных дел Китая Ян ЦЗЕЧИ в ходе встречи с китайской делегацией.

Н.АЗАРОВ отметил, что опыт Китая по экономическому и инновационному развитию будет очень полезен Украине и свидетельствует о том, что Китай за последние несколько десятков лет стал одной из мощнейших стран мира.

Премьер-министр Украины также отметил, что Украина в прошлом году в результате финансово-экономического кризиса сократила ВВП на 15%, в то время как в Китае падение производства не превысило 1,5%. «Большая разница. Есть чему поучиться… Когда-то наши специалисты помогали Китаю, сейчас мы просим Китай помочь нам», - сказал он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство Украины готово максимально содействовать для реализации совместных с Китаем проектов по развитию и модернизации экономики.

Он также пригласил главу правительства КНР посетить Украину в удобное для него время и подчеркнул, что лично испытывает очень теплые чувства к Китаю.

В свою очередь Я.ЦЗЕЧИ поблагодарил Н.АЗАРОВА за приглашение и в ответ пригласил премьер-министра Украины посетить Китай в удобное для него время.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 19 мая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Яном ЦЗЕЧИ заявил, что Украина и Китай заинтересованы в сотрудничестве, в частности, в сфере грузоперевозок.