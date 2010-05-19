Китай намерен активизировать сотрудничество с Украиной

Китай намерен активизировать практическое торгово-экономическое сотрудничество с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Китая Ян ЦЗЕЧИ в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Ян ЦЗЕЧИ отметил, что последняя встреча в Вашингтоне Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с председателем КНР Ху Дзиньтао, а также сегодняшние его встречи в Киеве подтверждают, что Украина также настроена на активизацию такого сотрудничества.

Он подчеркнул, что в Китае высоко оценивают положительные результаты, которых Украина добилась в борьбе с кризисом. «С нашей стороны мы высоко оцениваем те большие положительные результаты украинского народа в деле преодоления негативных последствий мирового финансового кризиса под руководством президента вашей страны», - сказал Ян ЦЗЕЧИ.

Он отметил, что Китай намерен расширять перечень импортируемых из Украины товаров и активизировать работу китайских предприятий в Украине.

«В этом плане Китай и впредь будет расширять импорт украинских товаров, которые пользуется большим спросом в Китае. И в то же время китайское правительство поддерживает и расширяет инвестиционную и производственную деятельность крупных китайских компаний и предприятий, которые работают на территории Украины», - сказал Ян ЦЗЕЧИ.

По его словам, несмотря на влияние кризиса, в 2009 году товарооборот между Украиной и Китаем составил 5,7 млрд. долл., а за первый квартал текущего года рост товарооборота составил 78,7%. Экспорт из Украины в Китай увеличился на 60,7%.