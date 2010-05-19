Кабмин намерен защитить права интеллектуальной собственности

Правительство намерен гармонизировать с европейским украинское законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Об этом сообщила начальник Управления правового обеспечения промышленной собственности Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины Ирина ВАСИЛЕНКО на круглом столе в УНИАН.

Она сообщила, что в основном законодательство в этой сфере было сформировано в 90-е годы прошлого века. По словам И.ВАСИЛЕНКО, на сегодняшний день в Украине действует 10 специальных законов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и около 100 ведомственных нормативных актов. Она добавила, что также Украина присоединилась к 23-м международным соглашениям в этой сфере.

По словам И.ВАСИЛЕНКО, важной целью государства остается согласование украинского законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности с законодательством Европейского Союза. Начальник управления отметила, что раньше с этой целью уже был разработан проект закона, которым вносятся изменения в ряд законов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, этот законопроект уже направлялся на рассмотрение Кабинета министров. Однако, по ее словам, в связи с изменением правительства его вернули на пересогласование. На данный момент законопроект уже прошел эту процедуру и должен быть рассмотрен на заседание соответствующего правительственного комитета, отметила И.ВАСИЛЕНКО. Она добавила, что этот документ учитывает все требования европейских норм в указанной сфере.