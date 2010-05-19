Кабмин утвердит «дорожную карту» безвизового режима Украины и ЕС

Кабинет министров Украины в течение 10-12 дней утвердит «дорожную карту», которой будут предусмотрены мероприятия по подготовке к введению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО во время слушаний в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции на тему: «Законодательное обеспечение визового режима между Украиной и Европейским Союзом».

«Мы готовим свою« дорожную карту», которую примем на заседании Кабинета министров и начнем ее воплощать в жизнь. Если в октябре, когда это предусматривается (саммит Украина-ЕС - УНИАН), она будет принята - хорошо. Нет - придем и скажем, что это, это, это мы уже сделали, и это будет показывать нашу добрую волю», - сказал С.ТИГИПКО.

Он прогнозирует, что «дорожная карта» будет принята в течение 10-12 дней.

По словам С.ТИГИПКО, в числе мероприятий, которые будут предусмотрены «дорожной картой», - введение паспортов с биометрическими данными и план по их введения в обращение. Он сообщил, что министерства и ведомства уже получили соответствующие поручения. Совещание по этому вопросу состоится на следующей неделе.

Также «дорожной картой» предусматриваться создание системы интегрированного управления государственными границами. По словам С.ТИГИПКО, правительство дало соответствующие поручения по этому поводу. Он отметил, что соответствующую концепцию необходимо утвердить до ноября. «Если во время совещания мы выясним, что это можно сделать раньше, будет раньше, но до ноября мы должны иметь четкий план действий», отметил вице-премьер.

Кроме того, по информации С.ТИГИПКО, уже в июле Министерство внутренних дел должно подготовить концепцию реализации государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Также, по словам вице-премьера, правительство намерено реализовать миграционную политику. Он отметил, что Кабмин должен определить орган, который будет заниматься этой проблемой. С.ТИГИПКО прогнозирует, что на ближайшем заседании Кабинета министров Украины это решение будет принято.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении оформления виз 18 июня 2007. Оно вступило в силу с 1 января 2008 г. 9 сентября 2008 г. на саммите Украина-ЕС в Париже было принято решение о начале визового диалога с Украиной с целью введения безвизового режима в долгосрочной перспективе. Этот диалог был начат в конце октября 2009 г.

22 марта этого года на заседании Совета иностранных дел ЕС министры иностранных дел стран-членов ЕС консенсусно поддержали предоставление Украине "дорожной карты", но при определенных условиях.

22 апреля Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ заявил, что на сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы Украина выполнила конкретные действия для согласования "дорожной карты" на саммите Украина-ЕС, который состоится в октябре.