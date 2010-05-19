Главное на 19 мая (вечер)

Финансы

Вкладчики банка «Надра» проводят пикетирование зданий банка в Киеве и регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня пресс-конференции заявили представители Всеукраинской гражданской организации «Наш захист».

Пикетчики хотят добиться возврата своих вкладов, а также высказать протест, по их мнению, против несправедливой и закрытой политики нынешнего руководства банка.

Акция является бессрочной.

Кроме того, 21 мая т.г. ВГО «Наш захист» намерена провести пикетирование здания Кабинета министров Украины.

«В акции примут участие как вкладчики, так и заемщики коммерческих банков», - сказал председатель правления ВГО «Наш захист» Сергей ГРИГОРЯН.

По его словам, вкладчики намерены обратить внимание властей на проблемы, существующие с возвращением депозитов из проблемных банков. В свою очередь, заемщики намерены требовать от властей действий, который были бы направлены на налаживание конструктивного диалога с банками на предмет реальной реструктуризации кредитных обязательств.

Среди требований пикетчиков также указывается безусловное выполнение банком «Надра» и Национальным банком Украины законодательства Украины, в частности, на предмет незаконности введения моратория на возвращение депозитов физическим лицам.

Пикетчики также требуют создания постоянно действующих рабочих переговорных групп с руководством банка «Надра» и Минюстом для текущего решения возникающих проблем и разногласий в отношениях между банком и клиентами, а также между вкладчиками и органами исполнительной службы.

Вкладчики банка «Надра» требуют встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН член правления Всеукраинской гражданской организации «Наш захист» Лариса ЛЯДОВАЯ.

По ее словам, вкладчики банка «Надра», имеющие решение судов в свою пользу, не могут добиться от исполнительной службы начала исполнительного производства, а встречи с представителями Министерства юстиции разных уровней не дают результата.

«Нарисовали такой алгоритм (в Минюсте – УНИАН), по которому мы должны пройти чиновников, замов, а потом попасть к господину ЛАВРИНОВИЧУ. … Вот эти мытарства заняли больше года…, на всех этапах просто издеваются, я другого слова не могу подобрать», – сказала Л.ЛЯДОВАЯ.

По информации ВГО «Наш захист», на сегодняшний день нет ни одного решения суда по возвращению депозитов вкладчикам в пользу банка «Надра».

Вопрос по банку “Надра” планируется решить в четверг на заседании экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«В четверг будет заседание экспертного совета, где будет принято решение по банку «Надра»», - сказал министр.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 мая, упал на 10,01% – до 1859,56 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на бирже составил 110 млн. 54 тыс. грн.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 5,31% – до 768,09 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 442 млн. 136 тыс. грн.

Падение украинского фондового рынка происходит на фоне снижения мировых фондовых площадок, обусловленного в первую очередь проблемами в еврозоне.

Национальный банк Украины и в дальнейшем готов выходить на межбанковский валютный рынок с покупкой евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции.

Такие действия Нацбанка он объяснил тем, что Европа является одним из важнейших торговых партнеров Украины и НБУ заинтересован в том, чтобы удалось избежать значительной волатильности или турбулентности евро.

«Эта ситуация, которая там происходит, конечно, частично влияет на Украину, но эти процессы влияния на Украину, по нашим оценкам, носят ситуативный характер.

Поэтому мы будем выходить на рынок, и сегодня мы выходим на рынок, мы будем покупать евро… Мы и в дальнейшем будем принимать меры для того, чтобы наше присутствие на валютном рынке воспринималось как стабилизирующее», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

В НБУ считают евро сильной резервной валютой, при этом с евро работают предприятия, на которые приходится около трети украинского экспорта.

Сельское хозяйство

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Украины о права на землю иностранных лиц".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 52 (при необходимых 226 - УНИАН) из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагалось статью 82 Земельного кодекса “Право собственности на землю юридических лиц” изложить в новой редакции. Ею предусматривалось, что юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Украины, могут приобретать в собственность земельные участки в случае: приобретения по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, других гражданско-правовых соглашений; внесение земельных участков его учредителями в уставный фонд; принятие наследства; возникновение других оснований, предусмотренных законом.

Законопроектом предусматривалось, что юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Украины, учредителями или участниками которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иным, чем законодательство Украины, не могут приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения. В нем также предусматривалось, что юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иным, чем законодательство Украины, могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения или сооружения объектов недвижимого имущества.

Относительно земель сельскохозяйственного назначения законопроект предусматривал, что юридические лица, учредителями или участниками которых являются иностранные граждане, лица без гражданства или юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иным, чем законодательство Украины, не могут приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, устанавливается исключительное право на распоряжение сельскохозяйственными угодьями только гражданами Украины.

Украинская и нидерландская лаборатории не выявили диоксин в образцах украинской кукурузы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, по поручению министра была создана комиссия по выяснению причин инцидента с украинской кукурузой, члены которой изъяли четыре образца-свидетеля, находившихся на хранении в Херсонской областной государственной хлебной инспекции. Образцы были направлены в Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя для исследования на содержание диоксина и фуранов. По предварительным данным института, диоксина в кукурузе фуражной не обнаружено, исследование на содержание фуранов продолжается.

Кроме того, четыре образца кукурузы фуражной украинского происхождения были исследованы в Нидерландах (International Laboratories TLR, Роттердам). Согласно соответствующим аналитическим отчетам, диоксина и полихлорированных бифенилов (PCBs) в них не обнаружено. На сегодня, по сообщению ООО «АГРО–МААС Украина», курьерской службой дополнительно отправлены образцы кукурузы для проведения повторных лабораторных исследований в лабораториях TLR (Rotterdam) и Eurofins (Hamburg).

«Сегодня Украина – среди признанных игроков на внешних зерновых рынках. Страна выходит на ведущие места в торговле кукурузой. Поэтому для нас крайне важна репутация нашей продукции в мире, и мы будем жестко отстаивать собственные позиции», - заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщили в пресс-службе, параллельно Минагрополитики и Госкомветмедицины также расследуют обстоятельства поставки в Нидерланды кормов украинского производства. Уже установлено, что партия кукурузы фуражной (владелец НПЧП «ДНЕПР-2») сопровождалась документально на должном уровне - ветеринарным свидетельством, выданным на основании экспертного заключения Херсонской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины. Груз кукурузы 3-го класса также сопровождался сертификатом качества, выданным Херсонской областной государственной хлебной инспекцией.

(УНИАН)