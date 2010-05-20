АНОНС на 20 мая

Состоится открытие двухдневной национальной трехсторонней конференции “Выход из кризиса: внедрение Глобального пакта о рабочих местах в Украине”. Организатор - Международная организация труда при участии Национального трехстороннего социально-экономического совета. Участники: Василий Надрага, министр труда и социальной политики Украины; Кори Удовички, помощник Генерального секретаря ООН, директор регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ и др.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Заседание НКРЭ

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Состоится семинар на тему: «Услуги компьютерной поддержки в Украине: эффективное управление ИТ инфраструктурой предприятия». Организатор - Американская торговая палата в Украине в рамках семинаров «Конкурентоспособность украинской экономики». Участники: Макс Павлов, директор LiveRepair.com, Inc, Марина Коробка, начальник департамента продаж компании LiveRepair.com, Inc.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция депутата Киевского городского совета Александра Пабата на тему: «У Киева украли заповедный остров Муромец - свыше 200 гектаров столичной земли». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 426 74 91. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Падение евро: последствия для Украины». Участники: зам. директора Института мировой экономики и международных отношений Валерий Новицкий и председатель Совета Ассоциации украинских банков, первый зам. председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Верховной Рады Станислав Аржевитин.

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Пресс-конференция на тему: «Обвал европейских финансовых рынков и его последствия для экономики Украины». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB.

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Пресс-конференция первого заместителя председателя ГНА Украины, начальника налоговой милиции Виктора Шейбута на тему: „Операции „Бюджет” и „Щит”: последние резонансные разоблачения”.

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Пресс-конференция председателя Счетной палаты В.Симоненко на тему: „Карманные” миллиарды: использование средств резервного фонда Госбюджета в 2009 году”.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет рассматриваться дело о недобросовестной конкуренции ООО «Вива» (г. Луцк) относительно компании “Ферреро С.П.А” (г. Альба, Италия). Речь пойдет о производстве и реализации отечественным предприятием кондитерских изделий в упаковке, имитирующей оформление шоколадного батончика известного бренда.

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В рамках проекта «Уряд змін» состоится обсуждение последних украинско-российских договоренностей.

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О концепции стратегического развития города Киева «Первая стадия разработки Генерального плана города Киева и его пригородной зоны до 2025 года». «О ходе подготовки городских мероприятий по случаю празднования Дня Столицы и Дня Киева - 2010».

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Пресс-конференция на тему: «Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Украины в контексте будущих выборов в местные советы». Участники: Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций; Алексей Голобуцкий, зам. директора Агентства моделирования ситуаций и др.

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Состоится круглый стол в формате видеомоста Киев-Москва на тему: «Итоги визита президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Киев». Участники в Москве: Алексей Власов, ген. директор ИАЦ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ; Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы. Участники в Киеве: Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»; Михаил Резникович, соучредитель Академии искусств Украины, режиссер и др.

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Состоится семинар на тему: “Корпоративные споры в Украине”. Организатор - компания Noerr, одна из крупнейших европейских юридических компаний.

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Заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

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Пресс-конференция министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко на тему: “Приоритеты развития Министерства транспорта и связи Украины”

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Состоится брифинг на тему: "Консолидация банковских учреждений Украины для преодоления последствий финансово-экономического кризиса. Перспективы развития банковского сектора Украины." Организатор: Ассоциация "Украинский Кредитно-банковский Союз".

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17-30 в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Експертна думка» на тему: «Книжный рынок Украины на грани банкротства. Как спасти отечественное книгоиздательство и книгораспространение?». В заседании примут участие эксперты книжного рынка, которые практически работают в сфере книгоиздательства и некоторые члены Национального союза писателей Украины. Журналисты также смогут принять участие в обсуждении - в качестве медиа-экспертов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Киеве откроется двухдневная Международная конференция по возобновляемой энергетике и обмену опытом - НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ (ул. Большая Житомирская, 33, Торгово-Промышленная Палата Украины). Организатор - Компания Meeting Point Ukraine.

Конференция позволит проанализировать состояние топливно-энергетического комплекса страны; обсудить с участием специалистов различных отраслей народного хозяйства тактику и стратегию его развития; откровенно поговорить о трудностях, возникших в процессе оптимизации производств, а также общими усилиями найти способы их преодоления; определить перспективы развития «зеленых» технологий, механизмы привлечения инвестиций, создания рынка высоких технологий.

Конференция НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ пройдет при поддержке и непосредственном участии: специалистов Центральноевропейской Инициативы (ЦEИ), Министерства топлива и энергетики Украины, Альянса «Новая Энергия Украины», Торгово-Промышленной Палаты Украины.

Количество участников конференции: 200 человек. Докладчики и эксперты форума: собственники и топ-менеджеры украинских и зарубежных компаний-производителей оборудования для производства возобновляемых источников энергии, инвестиционных компаний, аналитических и консалтинговых агентств, научные организации, компании-потребители из различных областей народного хозяйства. (20 человек).

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Состоится Бизнес-форум на тему: «Успешный выход украинских аграрных компаний на международные фондовые рынки: теория и практика». Организатор - Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" совместно с агентством «AgriEvent» при поддержке инвестиционной компании «Phoenix Capital».

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Впервые в Украине состоится масштабное событие «Кристально Чистый Интернет», посвященное актуальным проблемам безопасности современного человека в интернет-пространстве. Цель мероприятия – привлечь внимание к защите персональной информации, частных документов, фото и видео материалов, конфиденциальных данных от киберпреступников и цифрового загрязнения.