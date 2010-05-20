Курс НБУ на 20.05.10

Официальный курс НБУ на 20.05.10100 USD – 792.5700 (19 мая – 792.5900) 100 EUR – 972.4834 (19 мая – 985.0309) 10 RUR – 2.5821 (19 мая – 2.6077)Учетные курсы банковских металлов на 20.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95861.34 (19 мая-96299.69) 961 XAG 10 Серебро-1468.63 (19 мая-1491.65) 962XPT10Платина-129347.42(19 мая-132758.83) 964XPD10Палладий-37647.08 (19 мая-39867.28)

Официальный курс НБУ на 20.05.10 100 USD – 792.5700 (19 мая – 792.5900) 100 EUR – 972.4834 (19 мая – 985.0309) 10 RUR – 2.5821 (19 мая – 2.6077) Учетные курсы банковских металлов на 20.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95861.34 (19 мая-96299.69) 961 XAG 10 Серебро-1468.63 (19 мая-1491.65) 962XPT10Платина-129347.42(19 мая-132758.83) 964XPD10Палладий-37647.08 (19 мая-39867.28)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter