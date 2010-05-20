ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «За что арестовали бывшего временного администратора Родовид Банка», в котором пишет – Служба безопасности задержала бывшего администратора Родовид Банка Сергея Щербину: его обвиняют в растрате банковского имущества в особо крупных размерах - 40 млн. гривень. Издание выясняет ситуацию…

http://delo.ua/dengi/banki/vremennyj-administrator-rodovid-banka-vzjat-pod-strazhu-140606/

* * *

Также «Дело» в материале «Украинский фондовый рынок обвалился» пишет - на украинских фондовых площадках в среду наблюдались массовые распродажи по всему ряду торгуемых бумаг вслед за падением на мировых рынках…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukrainskij-fondovyj-rynok-obvalilsja-140597/

* * *

«Дело» в материале «Осенью на продажу будет выставлено 92% «Укртелекома» пишет – конкурс по продаже 92,79% акций госмонополиста «Укртелеком» будет объявлен в августе 2010 года. С момента объявления конкурса до его проведения может пройти от 30 до 75 дней. Стартовая стоимость пакета пока не определена. Ранее шла речь о 7 млрд. грн. По мнению аналитиков, капитализация компании сегодня составляет около 15 млрд. грн.

http://delo.ua/technologies/telecom/osenju-na-prodazhu-vystavleno-92-ukrtelekoma-140604/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Депутаты раскрыли коммерческую тайну» пишет – вчера на рассмотрение ВР поступил проект постановления об увольнении министра здравоохранения Зиновия Мытника в связи с нарушениями при закупках лекарственных средств в 2008-2009 годах. Тендерные закупки, которые в то время он контролировал, осуществлялись через посредников. Согласно результатам проверки, проведенной Главным контрольно-ревизионным управлением, это привело к неэффективному использованию более 51 млн. грн. бюджетных средств. В Минздраве отмечают, что покупать необходимое оборудование непосредственно у производителей мешают нормы действующего законодательства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1372104

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Элеваторы остались без «Хлеба Украины» пишет – госоператор на рынке зерновых ГАК "Хлеб Украины" лишился основных мощностей для экспорта. Высший административный суд вынес решение о передаче пяти элеваторов "Хлеба Украины" в управление Госкомрезерва в счет погашения долга. Правда, ситуацию может изменить законопроект, который готовит Минэкономики – в случае его принятия будут списаны долги предприятия перед государственными кредиторами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1372084

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Соцвзносы объединят» пишет – в распоряжение издания попал текст законопроекта «О сборе и учете единого социального взноса», утвержденного вчера Кабмином. Главное нововведение одобренного законопроекта - с 1 января 2011 г. страна перейдет на систему единого социального отчисления…

http://state.eizvestia.com/full/socvznosy-obedinyat

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Минстрой запретит недострои» пишут – строительные чиновники считают, что застройщики должны продавать готовое жилье. Так ведомство, похоже, планирует избавиться от проблемы недостроев. И таки избавится — многие компании вообще перестанут строить…

http://markets.eizvestia.com/full/minstroj-zapretit-nedostroi

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Почему Медведев разочаровал» пишет – ни власть, ни большой бизнес не получили «глубокого удовлетворения» от визита высокого московского гостя. Бурная «первая любовь» уже состоялась. А где взаимопонимание?..

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/20/062945.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Потоп не отменяли» пишет - Закарпатская, Львовская и Ивано-Франковская области все еще остаются подтопленными в результате интенсивных осадков и шквалистых порывов ветра 15–17 мая…

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/20/071903.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Именных билетов пока не будет» пишет – хоть замминистра транспорта и сообщил об этом, но в МВД заявляют, что будут просить Кабмин вернуть фамилии в билеты…

http://www.segodnya.ua/news/14137838.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Европейский Союз: инструкция по выживанию» пишет - украинские инвесторы все больше обращают внимание на Европу, не видя идей в отечественной экономике. Это тенденция последнего времени. Хорошо, если тенденция не станет диагнозом…

https://economics.unian.net/rus/detail/46780

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Деньги мобилизуют» пишет – Президент РФ откликнулся на просьбы Владимира Евтушенкова и Михаила Фридмана. Его администрация может инициировать поправки в законы, которые мешают развитию мобильной коммерции и банкинга…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/20/234912

* * *

Издание «Ведомости» в материале «Долги как аргумент» пишет – бедственное положение «АвтоВАЗа» позволяет заводу не только выбивать из госбюджета десятки миллиардов рублей госпомощи, но и обороняться от претензий налоговиков. Те выставили компании счет примерно на 700 млн руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/20/234913

* * *

Издание «Известия» в публикации «Никто не пойдет за пивом» пишет - на российском алкогольном рынке назревает настоящая революция. С 1 января 2012 года пиво крепче пяти градусов может исчезнуть из палаток и ларьков. А с 23 до 9 часов утра пива будет не найти даже в магазинах - только в кафе и ресторанах. Причем такие предложения исходят в том числе и из уст пивоваров. "Известия" пытались разобраться, кто выиграет, а кто проиграет от подобных инициатив…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141395/

(УНИАН)