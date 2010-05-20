ГЛАВНОЕ на 20 мая (день)

Экономические новости

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Экономика

Бюджетная резолюция на следующий год поступит до 1 июня в парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что до 1 июня в парламент должна быть подана Бюджетная резолюция на следующий год.

Об этом он заявил во время пленарного заседания Консультативного совета по вопросам местного самоуправления при председателе Верховной Рады Украины, которое проходит в Ливадийском дворце (Ялта), сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

«На следующей пленарной неделе 1 июня мы будем рассматривать этот вопрос. Я обратился в Кабинет министров Украины с тем, чтобы мы сегодня, по крайней мере, имели предполагаемые процессы в Украине, в том числе, в бюджетной политике», - сказал глава парламента.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что «времени у нас на все про все один месяц».

Председатель ВР напомнил, что до завершения нынешней сессии парламент будет работать в пленарном режиме четыре недели, и за этот период, отметил он, необходимо совместно проработать Бюджетную резолюцию с тем, чтобы предотвратить возможности «протягивания» через настоящий документ непрозрачных схем финансирования.

Как сообщалось, участники выездного заседания планируют обсудить вопрос о состоянии жилищного строительства в регионах, проекты изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, проект Избирательного кодекса Украины в контексте теоретических и практических аспектов организации и проведения местных выборов.

Соответствующую информацию участникам заседания предоставят министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА, первый заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

Рынки

Комитет ВР поддержал «замораживание» цен на сигареты

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики сегодня поддержал предложение лидера фракции Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО относительно внедрения повышенной ставки акциза на табачные изделия исключительно при условии сохранения действующей розничной цены на сигареты.

Об этом сообщает «Главред».

Показательно, что эта поправка к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (реестр. № 6337) применяется не только к сигарете, но также к алкогольным напиткам, пиву, топливу.

В экспертной среде инициативу коммунистов считают довольно странной. Ведь в мировой практике именно повышение цен на сигареты является одним из ключевых механизмов борьбы с курением. Так, в своем Манифесте против курения Коалиция общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину» призывает «поднять цены на сигареты, чтобы они были менее доступны для детей». К тому же Коалиция напоминает, что повышение цен на сигареты является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед Всемирной организацией здравоохранения, ратифицировав в 2006 г. Рамочную конвенцию ВОЗ относительно борьбы с табаком.

Консультант экспертного совета межфракционного объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины» Олег ИВЧЕНКО также считает упомянутую поправку абсурдом: «С точки зрения борьбы из табакокурением эта поправка является полным абсурдом, поскольку она фактически «замораживает» цену на сигареты. То есть на фоне подорожания других потребительских товаров сигареты станут еще более доступными - в том числе для детей и молодежи. Таким образом создаются дополнительные стимулы для распространения табакокурения в Украине - и это при том, что уровень курения в Украине и так один из наивысших в Европе».

Исходя из приведенных аргументов, О.ИВЧЕНКО призывает коммунистов пересмотреть свою позицию и отозвать упомянутую поправку.

Отметим, законопроект № 6337, принятый 11 мая 2010 года в первом чтении, предусматривает, в частности, существенное повышение акцизов на пиво, табачную продукцию, алкогольные напитки и бензин. Законопроект также предусматривает для производителей подакцизных товаров авансовую уплату НДС и 20% суммы акциза. Проект закона №6337 запланирован к рассмотрению в сессионном зале во втором чтении на завтра, 20 мая.

ТЭК

"Газпром" намерен выйти на рынок добычи сланцевого газа

Российский "Газпром" намерен приобрести компанию в США, занимающуюся добычей сланцевого газа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя председателя правления концерна Александра МЕДВЕДЕВА. Название компании менеджер не сообщил.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР отмечал, что с началом добычи в Кузбассе угольного газа, который, как и сланцевый, относится к так называемым нетрадиционным источникам газа, "Газпром" получил опыт разработки такого рода запасов.

"У нас есть свои технологии, у нас есть свой опыт, поэтому я думаю, что мы сейчас, наверное, можем выдвинуть лозунг: если у вас есть сланцевый газ, то мы к вам идем!", - заявил глава "Газпрома".

В апреле министр природных ресурсов Юрий ТРУТНЕВ заявил, что рост добычи сланцевого газа представляет проблему для "Газпрома" и России. Чиновник также отметил, руководство "Газпрома" разделяет его озабоченность ситуацией на мировом газовом рынке.

В 2008-2009 годах США удалось достичь резкого увеличения производства природного газа из залежей сланца, заняв первое место по добыче газа в мире, отмечает Лента.ру. В результате США смогли почти полностью удовлетворить свои потребности в топливе, из-за чего цены на мировом спотовом рынке резко снизились. В то же время "Газпром" поставляет газ в Европу по долгосрочным контрактам, тарифы по которым существенно выше.

По этой причине "Газпром" отложил запуск Штокмановского месторождения, поставки сжиженного природного газа с которого концерн планировал направить в США.

Сейчас ряд крупнейших нефтегазовых компаний мира получил лицензии на разведку запасов сланцевого газа в Европе. Если европейские страны сумеют увеличить свою газодобычу, то их потребность в топливе из России упадет.

В начале апреля стало известно, что большие запасы сланцевого газа открыты в Польше, сейчас являющейся крупным потребителем "Газпрома" (импортирует около 14 миллиардов кубометров российского газа в год). В целом не менее 40 нефтяных компаний начали в Европе поиски сланцевого газа.

По прогнозу Оксфордского института энергетических исследований, добыча сланцевого газа в Европе начнется не раньше чем через 10 лет. Дело в том, что в Европе, где плотность населения выше, на бурение труднее получить лицензию. В США же добыча сланцевого газа - развитая отрасль промышленности.

"Газпром", напомним, ведет разработку шахтного метана в Кузбассе, суммарные запасы которого в регионе представители монополии оценивали в 13 триллионов кубометров.

Общие прогнозные ресурсы метана в основных угольных бассейнах России составляют 83,7 триллиона кубометров, что соответствует примерно трети прогнозных ресурсов природного газа страны.

Регионы

В Крыму нужно улучшить инвестклимат

Крыму нужно улучшить инвестиционный климат для развития региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

«Мы хотели бы поддерживать реформирование. Если инвестиционный климат будет улучшен, то в Крым будут приезжать частные инвесторы из европейских стран. Инвесторы будут заинтересованы во вложении денег в Крым, они увидят потенциал региона и, возможно, будут развивать отельный бизнес, сферу услуг», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА журналистам в Симферополе после встречи с председателем Верховной Рады Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ.

Дипломат отметил неадекватность соотношения качества услуг и стоимости отдыха в Крыму.

«Пока соотношение «цена-качество» оставляет желать лучшего. Цены в Крыму даже по сравнению с различными европейскими курортами и туристическими мекками достаточно высокие, в то же время качество очень низкое», - подчеркнул Ж.ТЕЙШЕЙРА.

При этом он выразил надежду, что ЕС сможет «показать Крыму надлежащий уровень стандартов».

«Чтобы стандарты повысились до должного уровня, а цены при этом, как мы надеемся, станут ниже. Если эта цель будет реализована, то в Крым будет прибывать больше туристов. Это очень важно. Это будет создавать рабочие места. Это - прямая занятость в сфере туризма. Кроме того, косвенные последствия это тоже будет иметь – ведь, как известно, туризм – ядро, вокруг которого развиваются другие сферы», - заявил глава представительства ЕС в Украине.

Ж.ТЕЙШЕЙРА также добавил, что крымская власть понимает необходимость повышения инвестпривлекательности полуострова.

ЕС, как известно, заявляет о намерении способствовать созданию Агентства регионального развития Крыма, улучшению социнфраструктуры, усилению способности региона к привлечению прямых иностранных инвестиций и повышению туристического потенциала полуострова.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 19 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился со вчерашнего дня на 1,1% и сегодня составляет 9,65 грн./евро, курс продажи – на 0,6%, до 9,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,52-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,80-9,94 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 19 мая повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2528 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,2% - до 0,2611 грн./рцбль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,69 грн./евро, курс продажи – на 0,7%, до 9,84 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,56-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,80-9,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,5% по сравнению с 19 мая и сегодня составляет 0,2527 грн./рубль, продажи без изменений – 0,2615 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2575 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2680 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9257, к евро – 9,724834, к российскому рублю – 0,25821.