ПРИНЦИПЫ СНГ: СКАЖУТ – ПОДПИШЕМ, НАДО - РАТИФИЦИРУЕМ

Цыплят, как известно, по осени считают. Именно такой срок отпущен на конкретизацию «глубокой» интеграции украинской и российской экономик. Киевские договоренности президентов двух стран правительства Украины и России должны «оформить» в соглашения. После их еще раз подверстают на заседании межгосударственной комиссии, которая планируется на сентябрь-октябрь, а затем идеям дадут путевку в жизнь. Зная принципы работы властей, совершенно понятно, что помимо бумажной работы, перед нашим чиновниками поставлена абсолютно конкретная задача – подготовить почву для «посадки». То есть, нужно за этот срок разобраться с предприятиями, поделить участие, забрать то, на что поступил заказ, передать то, что просят. Другими словами, к концу лета все должно почти заработать. Судя по скорости возобновления сотрудничества, план может быть выполнен раньше срока. Но не стоит унывать, для нас грядут интереснейшие времена - насмотримся, наслушаемся и наговоримся. Жаль, что все рассчитано под лето, ведь война войной, а отпуск по расписанию. Народ может отвлечься от большой политики во время заплыва в море. Единственное, что успокаивает – еще до отпуска, если вы не едете прямо сейчас, ситуацию подстегнет саммит глав правительств стран-участниц СНГ. Он состоится 21 мая в Санкт-Петербурге. Даже место проведения подстегивает к ускорению - а вдруг Аврора выстрелит…

Не волнуйтесь, все будет как хотят...

Премьер-министр Николай Азаров на этот форум возлагает большие надежды. «Мы поставили перед собой цель в ближайшее время вернуться к уровню ВВП, который был в нашей стране в 1990 году. Напомню, что в Санкт-Петербурге соберутся руководители правительств именно тех государств, благодаря рынкам которых и создавалась значительная часть нашего ВВП, на которые была ориентирована наша промышленность», - сказал Н.Азаров. По его мнению, наступило время «от созерцания потерь перейти к политике восстановления этих рынков для отечественных производителей».

Вот вам и посыл - не волнуйтесь, дескать, предприятия интегрируем и рынки к «объединениям» подготовим. А подготавливать коллег по Содружеству есть к чему. К примеру, упомянутые соглашения Киева и Москвы расписаны на 14 пунктов. Речь идет об энергетике, авиастроении, транспортировке нефти через территорию Украины, машиностроении, судостроении (думаю, не стоит повторяться – об этом говорено тысячу раз). Как отметил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, президенты не определили конкретных сроков подготовки этих соглашений. Но при этом уточнил, что «некоторые из них могут быть подготовлены к следующему заседанию украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоится в октябре-ноябре 2010 года».

Устав на русском...

Не будем в очередной раз перечислять все добрососедские соглашения, отвлечемся на еще одну интересную тему – СНГ, в частности на Устав этой организации. Как отметил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, Министерство иностранных дел Украины не рассматривает сегодня вопрос о ратификации Украиной устава СНГ, но не исключает такой возможности в будущем.

По его словам, партнеры Украины не ставят вопрос о ратификации устава СНГ. «Но если действительно мы увидим, что какие-то принципиально важные для нашей экономической, социальной, гуманитарной сферы вопросы мы не можем решить, не являясь фактически членом СНГ из-за того, что не ратифицировали устав, то, конечно, этот вопрос будет рассматриваться. На данное время у нас нет оснований с этим спешить, поскольку это не мешает работать в рамках СНГ», - сказал О.Волошин.

***Содружество Независимых Государств (СНГ) создано в декабре 1991 года. В принятой декларации участники Содружества заявили о своем взаимодействии на началах суверенного равенства. СНГ объединяет: Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и Украину. С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия.

В сентябре 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства. В 1995 году были подписаны Соглашение об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях четырех стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) и Соглашение о создании Сообщества Суверенных Республик в составе Беларуси и России с созданием соответствующих координационных органов. Решением Межгосударственного Совета четырех стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) в феврале 1999 года Республика Таджикистан признана полноправным участником Таможенного Союза.

В октябре 2000 года главами государств пяти стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В настоящее время Армения, Молдавия и Украина обладают статусом наблюдателя при ЕврАзЭС. 25 декабря 2005 года к этой организации присоединился Узбекистан.

В сентябре 2003 года четырьмя странами - Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной было подписано соглашение о формировании ЕЭП (Единого экономического пространства).

Взаимодействие стран в рамках Содружества Независимых Государств осуществляется через его координирующие институты (уставные органы, исполнительные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ).

Теперь немного о значимости ратификации Устава СНГ. Украина является соучредительницей Содружества, но Устав организации до сих пор не ратифицировала, поэтому формально мы остаемся лишь наблюдателями, а не членами «клуба по интересам».

Россия уже не раз заявляла о своем решительном настрое заняться реформированием СНГ. Действительно, жизнеспособность организации на сегодня находится на нулевом уровне. За все время существования Содружество не смогло перейти от деклараций к делу, не был создан режим свободной торговли, не состоялось реформирование таможенных отношений и прочее, прочее, прочее. В принципе, для многих СНГ представляет собой как бы тень СССР. Созданное буквально на идеях России при любой возможности остаться царьком, формальное объединение бывших республик каждый год находится на стадии реанимации. Зная «настойчивость» северной соседки, не стоит сомневаться, что за свой «оплот» она будет держаться цепко, с учетом перекройки газового рынка, все более слабеющих связей с азиатскими постсоветскими странами (к примеру, Туркмения не собирается становится полноправным членом СНГ, видно, своего газа хватает) и «сотрудничества» с ЕС. Особенно удобная ситуация назрела, когда в Украине произошла смена власти, а она в отличие от Ющенко, который был категорически против северного вектора, его вполне устраивала роль Украины в объединение как наблюдателя, тяготеет, как видно из всего происходящего, как раз к старым связям, они вполне устраивают мощный олигархический клан с его тесными недро-металло-нефтяными отношениями. К тому же 2010 год для утешения амбиций России на руку – она председательствует в Содружестве…

Поэтому намек МИДа - мол, если ситуация продемонстрирует, что без Устава «играть» в СНГ не можем, то над вопросом подумаем - воспринимается буквально: скажут - ратифицируем. Похоже, войдя «полнокровно» в СНГ, мы начнем думать о ЕЭП и так далее. Кстати, Устав – это не хухры-мухры, совершенно реальный документ, который прописывает нормы поведения в СНГ как в экономической, политической, так и в оборонной сферах. В принципе, нет ничего страшного в его разделах и статьях, но многие пункты, с учетом «главнокомандующего» настораживают.

К примеру, Раздел III. Коллективная безопасность и военно-политическое сотрудничество. Статья 12 гласит: «В случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территориальной целостности одного или нескольких государств-членов либо международному миру и безопасности государства-члены незамедлительно приводят в действие механизм взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, включая миротворческие операции и использование в случае необходимости Вооруженных Сил в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Решение о совместном использовании вооруженных сил принимается Советом глав государств Содружества или заинтересованными государствами-членами Содружества с учетом их национального законодательства».

Вроде, нет ничего особенного, что друзья по альянсу помогут в тяжелый час друг другу. Но, опять же, если бы не дружелюбный характер «друга». Если повнимательней вчитаться и вспомнить различные конфликты, к счастью, за нашей границей, то вывод легко сделать…

Что же касается экономики, то и тут не без нюансов. Так, в Разделе V. сотрудничество в экономической, социальной и правовой областях в Статье 19 говорится: «Государства-члены сотрудничают в экономической и социальной областях по следующим направлениям:

- формирование общего экономического пространства на базе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;

- координация социальной политики, разработка совместных социальных программ и мер по снижению социальной напряженности в связи с проведением экономических реформ;

- развитие систем транспорта и связи, а также энергетических систем;

- координация кредитно-финансовой политики;

- содействие развитию торгово-экономических связей государств-членов;

- поощрение и взаимная защита инвестиций" и т.д.

Мы прекрасно знаем, что такое формирование общих «систем». Если еще не до конца прочувствовали, то убедимся со временем, как из суверенного, ну пусть не столь суверенного, как пытающегося стать суверенным, мы превратимся полностью независимым государством от своих же желаний и потребностей. Особенно с учетом того, что один из постулатов Устава гласит – «рабочим языком Содружества является русский язык». Что еще можно добавить…

P.S. Именно лидерство России, скорее, ее желание во что бы то ни стало занимать только это положение при всех раскладах, мягко сказать, настораживает всех, кто вроде бы понимает выгоду от партнерства с таким, чего скрывать, действительно мощным государством. Казалось бы, дружи и не тужи. Если бы не одно но – командный тон в дружбе не допустим, а помощь должна быть открытой и честной…

Есть, правда, вариант. В том же Уставе прописаны принципы выхода из организации. Но, как говорится, вход – рубль, выход – десять…

Нана Черная (УНИАН)