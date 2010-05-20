Киевские соглашения не тянут на политическую сенсацию

Визит Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину показал, что в отношениях двух стран больше планов, чем реальных результатов.

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Московском государственном университете Алексей ВЛАСОВ.

«Визит Д.МЕДВЕДЕВА прошел в штатном режиме, поскольку и официальный Киев, и Кремль стремятся показать, что после харьковских соглашений ничего сверхестественного не может произойти. Все, что прорывное могло произойти в украино-российских отношениях, произошло, и дальше стороны работают в абсолютно системном ключе», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, подписанные в Киеве документы о демаркации границы и ряд заявлений не тянут на политическую сенсацию.

«Что касается экономического сотрудничества, тут пока больше планов, чем реально реализованных проектов, как и желания лидеров стран поднять взаимный товарооборот», - сказал он, добавив, что то же можно сказать о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

А.ВЛАСОВ отметил, что российский Президент, выступая перед украинской аудиторией, перефразировал знаменитое ленинское «учиться, учиться и еще раз учиться» в тезис «экономика, экономика и еще раз экономика»

По его мнению, это показывает, что позиция российской элиты будет базироваться на четком экономическом прагматизме по отношению к Украине.

В то же время А.ВЛАСОВ подчеркнул, что вопрос объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» «летает в виртуальных облаках», а это значит, что ключевой аспект сотрудничества Украины и РФ по транспортировке газа в Европу остается в подвешенном состоянии.

«Политика и экономика – это хорошо, но это пока на словах. Энергетика – поиск консенсуса продолжается, и результат пока не очень понятен. Хотя сама тональность отношений, безусловно, поменялась. В.ЯНУКОВИЧ всячески позиционирует себя как удобный для России партнер, но при этом тщательно соблюдающий национальные интересы», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, ближайшие 3-4 месяца покажут, являются ли переговоры между Россией и Украиной просто разговорами или будет конкретный результат.