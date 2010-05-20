ВР приняла Государственную программу развития Украины

Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 248 народных депутатов из 273 зарегистрированных в сессионном зале.

Одной из основных задач Программы является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. В частности, предусматривается прирост прямых иностранных инвестиций на 5,0 млрд. дол. Кроме того, предусматривается улучшение финансовой устойчивости топливно-энергетического комплекса, сокращение бюджетных дотаций НАК «Нафтогаз Украины». Планируется принять закон о Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг, которая будет иметь административную и финансовую самостоятельность, с целью создания национального органа регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, планируется разработать детальный план стабилизации финансового состояния и реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Программой предусмотрена также оптимизация фискальной нагрузки на реальный сектор экономики. Речь идет о переходе к определению налога на прибыль с применением метода сопоставления доходов и расходов налогоплательщиков с учетом мирового опыта; снижение ставки налога на прибыль предприятий; переход к применению общей системы налогообложения в области страховой деятельности; снижение ставки налога на добавленную стоимость; усовершенствование системы администрирования налога на добавленную стоимость и уменьшение масштабов уклонения от его уплаты; обеспечение поэтапного повышения ставок акцизного сбора с целью адаптации отечественного законодательства к нормам Европейского Союза; установление ставок акцизного сбора на компоненты бензинов на уровне ставок на бензины; введение налогов на роскошь. Предусматривается введение налоговых каникул для семейного бизнеса.

Программой предусматривается уменьшение дефицита Пенсионного фонда: планируется внести изменения в законодательство относительно сокращения льгот по уплате страховых взносов; расширения базы начисления страховых взносов; оптимизации максимальной величины заработной платы (дохода), с которой платятся страховые взносы, и размера пенсий.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год.