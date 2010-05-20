Главное на 20 мая (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 248 народных депутатов из 273 зарегистрированных в сессионном зале.

Одной из основных задач Программы является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. В частности, предусматривается прирост прямых иностранных инвестиций на 5,0 млрд. дол. Кроме того, предусматривается улучшение финансовой устойчивости топливно-энергетического комплекса, сокращение бюджетных дотаций НАК «Нафтогаз Украины». Планируется принять закон о Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг, которая будет иметь административную и финансовую самостоятельность, с целью создания национального органа регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, планируется разработать детальный план стабилизации финансового состояния и реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Программой предусмотрена также оптимизация фискальной нагрузки на реальный сектор экономики. Речь идет о переходе к определению налога на прибыль с применением метода сопоставления доходов и расходов налогоплательщиков с учетом мирового опыта; снижение ставки налога на прибыль предприятий; переход к применению общей системы налогообложения в области страховой деятельности; снижение ставки налога на добавленную стоимость; усовершенствование системы администрирования налога на добавленную стоимость и уменьшение масштабов уклонения от его уплаты; обеспечение поэтапного повышения ставок акцизного сбора с целью адаптации отечественного законодательства к нормам Европейского Союза; установление ставок акцизного сбора на компоненты бензинов на уровне ставок на бензины; введение налогов на роскошь. Предусматривается введение налоговых каникул для семейного бизнеса.

Программой предусматривается уменьшение дефицита Пенсионного фонда: планируется внести изменения в законодательство относительно сокращения льгот по уплате страховых взносов; расширения базы начисления страховых взносов; оптимизации максимальной величины заработной платы (дохода), с которой платятся страховые взносы, и размера пенсий.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 246 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“За” голосовали 170 народных депутатов из фракции Партии регионов, 17 – из БЮТ, 9 – из НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блока Литвина и четверо внефракционных.

Данным законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1000 кг.

Член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК (фракция Партии регионов) отметил, что в первом чтении предлагалось повысить этот акциз из 110 евро до 172 евро, но в результате консультаций вышли на цифру 132 евро. «Повышение есть, но незначительное», - добавил он.

Кроме того, данным законом отменен НДС при импорте природного газа.

Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН отметил, что нецелесообразно отменять НДС. По его словам, «НДС на хлеб есть, так почему не должен быть НДС на газ». Он отметил, что, введя данную норму относительно отмены НДС при импорте природного газа, будут «большие потери бюджета».

Данным законом повышены акцизные ставки на табак и спиртные напитки. Кроме того, повышен сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, входящие в состав напитков. В частности, предусматривается, что такой сбор для поверхностных вод будет 21 грн. 60 коп. за один кубометр, и подземных вод – 25 грн. 20 коп.

Кроме того, данным законом предусмотрено, что нормы закона должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».

Народные депутаты из оппозиционных фракций отмечали, что такое предложение, на котором настаивала фракция КПУ, является нереальным, поскольку в законе заложены нормы, которые приведут к повышению цен на большое количество товаров и услуг.

Кабинет министров Украины готов принимать участие в рекапитализации Банка «Надра» при условии реструктуризации его внешней задолженности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ по результатам сегодняшнего заседания экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

«Есть одно условие – реструктуризация внешней задолженности», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Отметим, летом 2009 года временный администратор банка « Надра » Валентина ЖУКОВСКАЯ заявила, что сумма задолженности по привлеченному банком торговому финансированию составляет около 378 млн. долл. США.

Кроме того, по словам А.ШАПОВАЛОВА на заседании экспертно-аналитического совета, было одобрено решение о вхождении в капитал Банка «Надра» правительства и частного инвестора на паритетных условиях.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись на уровне 7,9205/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9215/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9220/7,9260 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл., а также европейской валюты по курсу 9,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2577 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2582/0,2583 грн./рубль. К закрытию цены снизилась – 0,2570/0,2572 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,1875 рублей за доллар (+0,2275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2310/1,2435 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,8035/9,8150 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,8260/9,8350 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,7665/9,7755 грн./евро.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 20 мая, упал на 10,76% – до 685,48 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 151 млн. 755 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов упал на 11,62% – до 1643,45 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 104 млн. 121 тыс. грн.

Новости ТЭК

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) в Арбитражном суде Торговой Палаты Стокгольма (Швеция) подтвердила свои ранее заявленные претензии к НАК «Нафтогаз Украины» по возмещению ущерба в денежной форме. Сумма требований составляет порядка 5,4 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

По его словам, а Арбитражном суде Торговой Палаты Стокгольма состоялись очередные слушания в рамках рассмотрения спора компании RosUkrEnergo AG против НАК «Нафтогаз Украины».

«На данных слушаниях рассматривались взаимоотношения сторон в 2009 году, а именно, незаконное изъятие НАК «Нафтогаз Украины» с ведома прежнего правительства Украины 11 млрд. куб. м. природного газа компании RosUkrEnergo AG в ПХГ Украины», - сказал А.КНУТОВ.

При этом он добавил, что «наша компания подтвердила свои ранее заявленные претензии к украинской стороне по возмещению ущерба в денежной форме. Сумма требований составляет порядка 5,4 млрд. долларов США».

Также он отметил, что согласно графику разбирательства, решение стокгольмского арбитража ожидается до августа 2010 года.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о высокой вероятности освобождение от должности министра угольной промышленности Юрия ЯЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в Луганске в ходе заседания регионального комитета экономических реформ.

Во время своего выступления В.ЯНУКОВИЧ возмутился и сообщил, что министр угольной промышленности принял решение не ехать с Президентом в рабочую поездку в Луганск, потому что имеет планы принять участие в заседании Правительственного комитета.

“Я ему (министру угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО – УНИАН) 1% оставлю. На 99% - я ему укажу другое место работы”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Транспорт и связь

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКОнамерен расторгнуть трудовой контракт с руководителем «Укртелекома» Георгием ДЗЕКОНОМ, если в первом полугодии предприятие покажет убыток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам К.ЕФИМЕНКО, сегодня на заседании коллегии министерства Г.ДЗЕКОН взял на себя обязательство, что первое полугодие "Укртелеком" завершит с прибылью.

«Я предупредил Г.ДЗЕКОНА, что я буду вынужден инициировать расторжение контракта с ним, если "Укртелеком" будет в убытках», - отметил К.ЕФИМЕНКО.

Как напомнил министр, убыток предприятия за прошлый год составил порядка 500 млн. грн., в первом квартале этого года – 35 млн. грн.

«Но убытка в первом полугодии не будет, это я могу гарантировать», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

"Укрзализныця" подписала с Barclays capital bank договор о реструктуризации долга.

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Подписаны условия с Barclays capital bank относительно долга 550 млн. долл. Полное понимание с банком есть, на этом вопросе поставлена точка», - отметил он.

По словам К.ЕФИМЕНКО, долг реструктуризирован на 5 лет, при этом 330 млн. долл. в этом году "Укрзализныця" погашать не будет.

(УНИАН)