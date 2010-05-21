Анонс на 21 мая

Премьер-министр Украины Николай Азаров в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

***

Состоится презентация проекта НАТО "Наука ради мира и безопасности. Мониторинг и прогнозирование наводнений в бассейне р.Припять". Участники: руководитель проекта А.Ярошевич, зам.министра образования и науки М.Стриха, послы Королевства Норвегии, Республики Беларусь и Словацкой Республики.

***

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

***

Круглый стол на тему: «Особенности приватизации угледобывающих предприятий». Организаторы: Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации совместно с парламентским Комитетом по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

***

Состоится расширенное заседание коллегии прокуратуры Киевской области на тему: «О состоянии соблюдения бюджетного законодательства и прокурорского надзора по этим вопросам».

***

Состоится презентация облигаций серии Д, выпущенных ПАО ”Концерн Хлебпром”. Участники: Василий Даниляк, член Наблюдательного совета ПАО «Концерн Хлебпром»; Роман Хрущ, генеральный директор ПАО «Концерн Хлебпром»; Олег Черняховский, финансовый директор ПАО «Концерн Хлебпром».

***

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко проведет встречу с членами Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

***

Пресс-брифинг на тему: "Будущее рынка интернет-рекламы". Участники: Александра Телятникова, директор киевского офиса МЕТА.ua; Александр Москалюк, сотрудник Facebook.com; Елена Вирко, директор Mail.ru Украина; Андрей Заблоцкий, исполнительный директор Украинской Ассоциации Интернет-рекламы; Дмитрий Лысюк, директор Gemius Украина; Дмитрий Шоломко, директор Google Украина; Евгений Шевченко, ген.директор интернет-агентства UaMaster; Роман Ковалев, директор "Интернет-медиа" - представитель Одноклассники.ru в Украине; Сергей Петренко, ген.директор Яндекс.Украина. Пресс-брифинг проходит в рамках конференции "Интернет-маркетинг в Украине 2010" (ИМУ). Организатор - интернет-агентство UaMaster.

***

Состоится VII съезд ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины». В рамках съезда предусмотрено проведение брифинга при участии руководящего состава АППУ и почетных гостей. Участники брифинга: президент АППУ Николай Онищук, первый вице-президент АППУ Василий Матийчик; вице-президент АППУ, народный депутат Украины Сергей Власенко, вице-президент АППУ, президент ОАО «Северодонецкий «Азот» Алексей Кунченко, экс-первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр Шлапак, зам..председателя ГНА Украины Сергей Лекарь.

***

Состоится рейд-проверка субъектов ведения хозяйства сети быстрого питания г. Киева (по жалобам потребителей) по соблюдению законодательства о защите прав потребителей.

***

12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Чем “большой” власти мешает “малый” бизнес и общественные организации?”. Вопросы: Почему плановые проверки контролирующих органов носят характер “налетов”? Кому служат контролирующие органы - государству или большому бизнесу? На самом ли деле большой бизнес видит в малом своего конкурента и уничтожает его? Как сделать существование общественных организаций и малого бизнеса безопасным? Участники: частный предприниматель Константин Улицкий; президент Международной ассоциации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью "Центр" Александр Давыденко; главный редактор детской газеты "Поможем детям”, председатель Днепропетровской областной детской общественной организации «Поможем детям», член Международного объединения детей-сирот СНГ Николай Кожушко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Круглый стол на тему: "Потенциал стратегического партнерства Украины и России". Приглашены: Сергей Гриневецкий (Блок Литвина), первый зам.главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны; Алексей Логвиненко, (БЮТ), глава подкомитета по связям со странами СНГ комитета ВРУ по внешней политике; Владимир Рыжов, первый зам.министра промполитики; Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований; Григорий Перепелица, директор Института внешней политики, Дипломатическая академия Украины; Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования; Семен Уралов, политолог; Евгений Копатько, глава Research & Branding Group, Евгений Минченко, директор Международного института Политической экспертизы (РФ).

***

При участии первого заместителя министра экономики Украины Анатолия Максюты состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины. Состоится брифинг для журналистов.

***

Круглый стол на тему: «Государственно-частное партнерство как толчок к экономическому развитию страны». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

* * *

В Киеве завершится двухдневная Международная конференция по возобновляемой энергетике и обмену опытом - НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ (ул. Большая Житомирская, 33, Торгово-Промышленная Палата Украины). Конференция проводится 20-21 мая. Организатор - Компания Meeting Point Ukraine.

Конференция позволит проанализировать состояние топливно-энергетического комплекса страны; обсудить с участием специалистов различных отраслей народного хозяйства тактику и стратегию его развития; откровенно поговорить о трудностях, возникших в процессе оптимизации производств, а также общими усилиями найти способы их преодоления; определить перспективы развития «зеленых» технологий, механизмы привлечения инвестиций, создания рынка высоких технологий.

Конференция НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ пройдет при поддержке и непосредственном участии: специалистов Центральноевропейской Инициативы (ЦEИ), Министерства топлива и энергетики Украины, Альянса «Новая Энергия Украины», Торгово-Промышленной Палаты Украины.

Количество участников конференции: 200 человек. Докладчики и эксперты форума: собственники и топ-менеджеры украинских и зарубежных компаний-производителей оборудования для производства возобновляемых источников энергии, инвестиционных компаний, аналитических и консалтинговых агентств, научные организации, компании-потребители из различных областей народного хозяйства. (20 человек).

* * *

Состоится рабочая поездка первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева в Крым. Ключевое мероприятие - совещание по развитию экономики полуострова (промышленность, транспорт, связь, энергетика и т.д.). В рамках поездки состоится ознакомление со строительством объездной дороги Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки и участие в презентации проекта строительства пригородного ж/д узла в Симферополе.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.