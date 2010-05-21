Курс НБУ на 21.05.10

Официальный курс НБУ на 21.05.10100 USD – 792.5700 (20 мая – 792.5900) 100 EUR – 972.4834 (20 мая – 972.4834) 10 RUR – 2.5821 (20 мая – 2.5821) Учетные курсы банковских металлов на 21.05.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-95861.34 (20 мая-95861.34) 961 XAG 10 Серебро-1468.63 (20 мая-1468.63) 962XPT10Платина-129347.42(20 мая-129347.42) 964XPD10Палладий-37647.08 (20 мая-37647.08)

Официальный курс НБУ на 21.05.10 100 USD – 792.5700 (20 мая – 792.5900) 100 EUR – 972.4834 (20 мая – 972.4834) 10 RUR – 2.5821 (20 мая – 2.5821) Учетные курсы банковских металлов на 21.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95861.34 (20 мая-95861.34) 961 XAG 10 Серебро-1468.63 (20 мая-1468.63) 962XPT10Платина-129347.42(20 мая-129347.42) 964XPD10Палладий-37647.08 (20 мая-37647.08)

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