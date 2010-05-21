ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Леонид Кучма имеет вопросы к Януковичу по договоренностям с Россией», в котором пишет – dторой президент Украины Леонид Кучма считает, что с Российской Федерацией сотрудничать необходимо, но в подписанных соглашениях больше вопросов, чем ответов. По его мнению, цена за прокачку газа по территории Украины должна быть рыночной…

http://delo.ua/vlast/politika/leonid-kuchma-imeet-voprosy-k-janukovichu-dogovorennostjam-s-rossiej-140646/

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Также «Дело» в материале «Фондовый рынок вошел в штопор» пишет - за два дня украинский рынок акций потерял 20,5% капитализации, или почти 75 млрд. грн. Корни сегодняшних проблем родом из Европы. Не последнюю роль в обвале наших индексов сыграли и интернет-трейдеры…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/fondovyj-rynok-voshel-v-shtopor-140653/

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«Дело» в материале «Кабин решил спасти банк «Надра» пишет – правительство согласилось инвестировать в проблемный банк 5 млрд. грн. Ключевым условием вхождения государства в капитал проблемного банка является реструктуризация его внешней задолженности. А это около $900 млн.

http://delo.ua/dengi/banki/kabin-reshil-spasti-bank-nadra-140654/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Дмитрий Фирташ пошел на неоправданный иск» пишет – Компания RosUkrEnergo (RUE) объявила сумму судебных претензий к "Нафтогазу". За изъятые 11 млрд кубометров газа RUE рассчитывает получить $5,4 млрд, то есть по $490 за тысячу кубометров. Сейчас стоимость топлива на европейском рынке не превышает $350-360. Таким образом, "Нафтогазу" выгоднее вернуть компании газ, чем средства. И хотя формально требования RosUkrEnergo могут не выполняться даже по решению арбитража, Кабмин не пойдет на конфронтацию с владельцами RUE, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1372571

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Депутаты наработали на 9 млрд гривен» пишет – благодаря поддержанным в Верховной Раде налоговым изменениям госбюджет получит до конца года более 9 млрд грн. Депутаты, повысив акциз, обязали Кабмин искать пути для контроля повышения цен и отменили лицензирование продажи вина в рознице. Сдержать рост цен правительство не сможет, а полное снятие ограничений на продажу будет способствовать употреблению вина несовершеннолетними, считают депутаты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1372544

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Также «Экономические известия» в публикации «Правительство получило иммунитет» пишут – Верховная Рада одобрила программу социально-экономического развития страны на 2010 г. Принятие документа предоставит Кабмину Николая Азарова годовой иммунитет от отставки…

http://state.eizvestia.com/full/pravitelstvo-poluchilo-immunitet

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Издание «Экономические известия» в материале «Потребители взялись за здоровье» пишет – украинские чайные компании активно развивают сегмент фруктово-ягодных смесей и фиточаев. По прогнозам участников рынка, в течение нескольких лет эта продукция завоюет до 20% сегмента…

http://markets.eizvestia.com/full/potrebiteli-vzyalis-za-zdorove

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«Газета по-киевски» в материале «Свиной грипп прошел, осадок остался» пишет – Счетная палата заявляет, что на борьбу с гриппом было потрачено 1,16 млрд гривен, заложенных в бюджете и еще 500 млн. грн. – дополнительно. СП «в результате скрупулезной проверки» пришла к выводу: 47% средств (из общих «гриппозных» 1,66 млрд. грн) «потрачены неэффективно и не по назначению». Таким образом, Счетная палата обвинила Кабмин Тимошенко в нецелевом использовании средств…

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/21/070624.html

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«Газета по-киевски» в материале «Регионам нужен Киевсовет» пишет - парламентарии вспомнили о местных выборах – 31 октября соратники Януковича собираются выбрать мэров и местные советы. Не исключено, что по смешанной системе...

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/21/061638.html

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Издание «Сегодня» в публикации «За месяц мини-компьютер iPad подешевел на $300» пишет – так полюбившийся российскому президенту Дмитрию Медведеву планшетник iPad (новинка от Apple, поступившая в мировую продажу с апреля) в Украине уже купить не проблема…

http://www.segodnya.ua/news/14138176.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Встреча президентов: “ничья” в пользу России и шансы на реванш» пишет - благодаря блестящей победе в Харькове и Киеве, Россия сегодня может почивать на лаврах, тогда как Украине необходимо интенсивно готовиться к реваншу, считают эксперты...

https://economics.unian.net/rus/detail/47086

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Принципы СНГ: скажут – подпишем, надо - ратифицируем» пишет - 21 мая в Санкт-Петербурге состоится саммит глав правительств стран СНГ. На него Кабмин возлагает большие надежды – рынки для отечественных производителей восстановятся. Не последнее место занимает вопрос ратификации Украиной Устава Содружества, что поспособствует наконец полной интеграции Украины в СНГ, согласно планам соседки…

https://economics.unian.net/rus/detail/47024

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Ждем конфискаций» пишет – расширить применение конфискации, сократить число спецсубъектов и запретить подарки - такое антикоррупционное задание дал ведомствам руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/21/235000

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Издание «Известия» в публикации «Рубль упал, цены затаились» пишет – в России рубль рухнул до самой низкой отметки с начала года. Инфляция не росла целую неделю, и это в мае (обычно такое случается в конце лета) - все равно как если бы в январе расцвели яблони. И вот еще - Греции наконец помогли. Да так "хорошо", что каждый грек должен теперь другому европейцу семь тысяч евро. Мир в денежной лихорадке…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142031/

(УНИАН)