Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Совета глав правительств стран-членов Содружества независимых государств.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита запланированы также встречи Н.АЗАРОВА с премьер-министрами Беларуси и Казахстана Сергеем СИДОРСКИМ и Каримом МАСИМОВЫМ.

На заседании Совета глав правительств СНГ планируется рассмотреть около 20 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества государств-участников Содружества. Документы касаются развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, обеспечения безопасности и т.д.

Наиболее важным определен вопрос об утверждении Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики.

В частности, согласно проекту документа, в топливно-энергетическом комплексе планируется сформировать прогнозы производства – потребления энергоресурсов государств-участников СНГ на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу, разработать основные направления межгосударственного сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения с учетом мировой практики, осуществить совместное строительство энергетических объектов с использованием различных форм финансирования, в том числе создать дополнительные генерирующие мощности и расширить транспортную энергетическую инфраструктуру СНГ для увеличения экспорта энергоносителей в третьи страны через территории государств-участников Содружества.

В раздел «Углеводородные энергоресурсы и уголь» включены мероприятия по разработке перспективных направлений использования угля в качестве альтернативы газовому топливу, предложений по сотрудничеству в области повышения эффективности добычи, транспортировки и переработки угля, в том числе применения «чистых» технологий использования угольного топлива, газификации угля и утилизации метана.

Также участники заседания будут обсуждать проект Протокола об этапах формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, работу Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ.

Кроме того, на заседании будет рассматриваться вопрос о придании государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» статуса базовой организации государств-участников СНГ по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Заседания глав правительств СНГ проходят два раза в год. Последнее заседание проходило в ноябре 2009 года в Ялте.

Справка УНИАН. Содружество независимых государств (СНГ) - межгосударственное объединение, созданное государствами - бывшими союзными республиками СССР в 1991 году. На сегодняшний день в состав СНГ входят: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина (Устав СНГ не ратифицирован).

Евразийское экономическое сообщество, созданное в 2000 году, – международная экономическая организация, цель которой состоит в формировании общих внешних таможенных границ государств-участников, выработке единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка. Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. С 1 января 2010 года в рамках ЕврАзЭС действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.