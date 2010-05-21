Грищенко: демаркация границы поможет определить ее линию
Итоги встречи Президентов Украины и РФ
Заключенное президентами Украины и Российской Федерации Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ соглашение о демаркации границы между двумя странами дает правовые основания для проведения демаркации сухопутного участка границы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил сегодня в парламенте во время часа вопросов к правительству.
«Могу заверить уважаемых депутатов, что заключенное в Киеве соглашение о демаркации украинско-российской государственной границы, наоборот, дает правовые основания для начала процесса демаркации сухопутного участка государственной границы с Российской Федерацией и образования смешанной украинско-российской демаркационной комиссии», - сказал министр.
По его словам, это соглашение даст возможность обеспечить порядок, организацию и проведение работ по определению государственной границы на местности.
Кроме того, К.ГРИЩЕНКО сообщил, что в ближайшее время на следующем заседании смешанной демаркационной комиссии будет согласовано положение об этой комиссии.
«Практическое завершение демаркации и заключение в дальнейшем договора о режиме украинско-российской государственной границы обеспечит соблюдение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, а также будет способствовать эффективной борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой, торговлей наркотиками и другими противоправными действиями», - отметил министр.
Также он подчеркнул, что соглашение о демаркации украинско-российской границы не связано с переговорами о делимитации границ обоих стран в Азовском и Черном морях и Керченском проливе. По словам К.ГРИЩЕНКО, благодаря нынешним переговорам, процесс делимитации приобрел новый импульс.
Как сообщал УНИАН, 17 мая в Киеве в рамках официального визита в Украину Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА министры иностранных дел Украины и РФ К.ГРИЩЕНКО и Сергей ЛАВРОВ подписали «Соглашение между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы».