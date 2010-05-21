Медведев не собирается выступать от имени Украины на «G20» и «G8»

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ не собирается выступать от имени Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос об инициативе Д.МЕДВЕДЕВА представлять интересы Украины в «Большой двадцатке» и в «Большой восьмерке».

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что «этот вопрос обсуждался и при предыдущем правительстве. И как раз с украинской стороны выдвигались также вопросы – предоставлять содействие Украине в решении тех вопросов, которые представляют для нас интерес, на заседаниях тех группировок, где мы пока еще не представлены». Он подчеркнул, что вход Украины в «Большую двадцатку» зависит от состояния экономики, а не от «политических амбиций, желаний и умения вести дипломатическую работу». К.ГРИЩЕНКО отметил, что «предложение Д.МЕДВЕДЕВА идет именно в русле налаживания партнерских отношений между нашими двумя странами». «Д.МЕДВЕДЕВ не собирается выступать от имени Украины, он может только озвучивать то, что мы будем его просить озвучить, исходя из того, что является для нас приоритетным на сегодняшний день во внешней и внутренней политике», - добавил министр.

При этом глава МИД отметил, что таким приоритетом является «обеспечение устойчивого развития Украины», а для этого необходим, в частности, «доступ к кредитным ресурсам, к тем возможностям, которые дает наше сотрудничество с ведущими государствами мира, которые входят в «G20» и в «G8», и от которых зависит выполнение задачи – обеспечение стабилизации финансовой и экономической ситуации в Украине».

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве в ходе Седьмого Украинско-Российского экономического форума Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что на заседании G8 и G20 намерен отстаивать консолидированный с Украиной подход к конфигурации мировой финансовой системы.

«Я поеду в июне на заседание “Большой восьмерки” и “Большой двадцатки”, и хотел бы сказать, что с учетом восстановления полноценных отношений между Россией и Украиной, возобновления дружеского стратегического диалога, хотел бы там, на форуме G8 и G20 выходить из общих подходов. Россия готова к тому, чтобы отстаивать наш консолидированный подход к конфигурации мировой финансовой системы. Мне кажется, это очень важно. Тем более что для Украины это также возможность принять участие в этих обсуждениях, хотя бы опосредствованно, через российское представительство”, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.