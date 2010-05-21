Главное на 21 мая (день)

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Совета глав правительств стран-членов Содружества независимых государств.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита запланированы также встречи Н.АЗАРОВА с премьер-министрами Беларуси и Казахстана Сергеем СИДОРСКИМ и Каримом МАСИМОВЫМ.

На заседании Совета глав правительств СНГ планируется рассмотреть около 20 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества государств-участников Содружества. Документы касаются развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, обеспечения безопасности и т.д.

Наиболее важным определен вопрос об утверждении Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики.

В частности, согласно проекту документа, в топливно-энергетическом комплексе планируется сформировать прогнозы производства – потребления энергоресурсов государств-участников СНГ на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу, разработать основные направления межгосударственного сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения с учетом мировой практики, осуществить совместное строительство энергетических объектов с использованием различных форм финансирования, в том числе создать дополнительные генерирующие мощности и расширить транспортную энергетическую инфраструктуру СНГ для увеличения экспорта энергоносителей в третьи страны через территории государств-участников Содружества.

В раздел «Углеводородные энергоресурсы и уголь» включены мероприятия по разработке перспективных направлений использования угля в качестве альтернативы газовому топливу, предложений по сотрудничеству в области повышения эффективности добычи, транспортировки и переработки угля, в том числе применения «чистых» технологий использования угольного топлива, газификации угля и утилизации метана.

Также участники заседания будут обсуждать проект Протокола об этапах формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, работу Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ.

Кроме того, на заседании будет рассматриваться вопрос о придании государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» статуса базовой организации государств-участников СНГ по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Заседания глав правительств СНГ проходят два раза в год. Последнее заседание проходило в ноябре 2009 года в Ялте.

Украина требует от Российской Федерации признания административной границы бывших УССР и РСФСР в Керченском проливе государственной границей между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он сообщил, что в июне этого года планируется проведение 33-го раунда переговоров по делимитации границ между Украиной и РФ в Азовском море, Черном море и в Керченском проливе.

«Украинская сторона на переговорах требует признания Россией бывшей межреспубликанской административной границы в Керченском проливе как существующей сегодня украинско-российской государственной границы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что позиция Украины по этому вопросу на протяжении многих лет является неизменной.

Украина и Россия не заключали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сегодня в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос о заявлении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА о достигнутых договоренностях между Украиной и Россией о сотрудничестве в газовой сфере.

«В рамках контактов между соответствующими правительственными структурами Украины и РФ ведется обсуждение вопроса о максимально эффективном использовании ГТС, которую никто не собирается никому передавать, в интересах двух государств. Никакого конкретного соглашения на сегодняшний день не существует», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Также министр отметил, что Украина не ведет переговоров об объединении своей газотранспортной системы с российской.

«Ни на межгосударственном уровне, ни на межведомственном официальном уровне переговоры об объединении газотранспортной системы или газовых систем не ведутся», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом он отметил, что для Украины имеет важное значение сотрудничество с РФ в ядерной сфере. В частности, по его мнению, создание совместного мощного ядерного центра позволит Украине конкурировать на рынках третьих стран, в частности, в Турции, Китае и Индии.

«Для того чтобы создать сбалансированную интегрированную систему, ведутся соответствующие переговоры. Но никто ничего никому отдавать не собирается», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО, комментируя заявления о том, что украинская власть «сдает» национальные интересы в ядерной отрасли.

Украина может рассчитывать на кредиты Международного валютного фонда (МВФ) на срок до пяти лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО журналистам, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о возможности привлекать кредиты МВФ на срок до 10 лет.

«Сейчас МВФ на десять лет не пойдет. Сейчас он идет на срок до пяти лет. На такие сроки можем рассчитывать и мы», - отметил С.ТИГИПКО.

Кроме того, он сообщил, что на сегодня продолжается согласование договора Украины с МВФ. «Нормально отрабатываем текст соглашения. Фактически не имеем больших проблем по тексту соглашения. Сейчас обсуждаем доходную и расходную части бюджета. Я уверен, что мы будем иметь программу», - отметил он.

Также вице-премьер-министр сообщил, что Украина проводит внешние займы согласно плану, утвержденному правительством.

Он отметил, что рост рейтинга Украины способствует созданию благоприятных условий для внешних займов.

Украина намерена присоединиться к международной ассоциации «Еврогаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству.

«Украина намерена присоединиться к «Еврогазу». Это мощная структура, которая отвечает за многие вопросы в этой сфере. У нас ведется очень активный, действенный диалог с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики, как одно из секторных направлений взаимодействия по ЕС», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что Украина ищет формулу, которая дала бы ответ на вопрос о балансе интересов поставщика газа – России, а также стран Средней Азии, об определении роли Украины как государства-транзитера, а также государств - членов ЕС как потребителей газа.

«Есть несколько измерений. Есть измерение наших отношений с Евросоюзом как структурой, есть наше измерение двусторонних отношений с каждым из государств - потребителей того газа, который транспортируется через нашу территорию. И есть измерение нашего диалога с каждой из компаний, которая обеспечивает потребление газа в Европе», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, это комплексный вопрос, который требует профессиональной и настойчивой работы. «Такая работа сейчас ведется», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Европарламент призвал Россию уважать территориальную целостность Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в специальном разделе одобренной сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции "Необходимость стратегии ЕС для Южного Кавказа".

"Европарламент подчеркивает безусловную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ Грузии, и призывает Россию уважать их", - говорится в резолюции.

Евродепутаты также призвали власти Грузии продолжать усилия для решения внутренних конфликтов в Абхазии и Южной Осетии и заявили, что приветствуют доклад группы международных экспертов во главе с Хейди ТАЛЬЯВИНИ относительно причин и хода российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Европарламент также поддержал деятельность Европейской мониторинговой миссии, призвав к расширению ее мандата. Кроме того, депутаты призвали власти России и фактическую власть Абхазии и Южной Осетии не блокировать деятельность миссии.

В резолюции с удовольствием отмечается, что международное сообщество практически единодушно не восприняла односторонние декларации о независимости Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем, депутаты выразили сожаление относительно того, что Россия признала независимость этих районов Грузии вопреки международному праву.

Европарламент также призвал Россию отозвать свои войска на позиции, которые они занимали до начала боевых действий в августе 2008 года.

"(Европарламент) с беспокойством относится к соглашению между Российской Федерацией и фактической властью Абхазии о создании российской военной базы в Абхазии без согласования с правительством Грузии, и отмечает, что это соглашение противоречит соглашениям о прекращении огня от 12 августа и 8 сентября 2008 года", - сказано в резолюции Европарламента.

Депутаты также назвали очень важными Женевские переговоры, поскольку этот форум - единственный, в работе которого принимают участие все стороны конфликта, а три основных международных игрока - ЕС, ОБСЕ и ООН - сотрудничают для безопасности и стабильности в регионе.

Европарламент также призвал Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН приложить все усилия для поиска новых стимулов для продолжения Женевских переговоров с целью достижения стабилизации ситуации и полного выполнения сторонами соглашений о прекращении огня от 2008 года.

(УНИАН)