Таможенный союз будет расти странами ЕврАзЭС

Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что таможенный союз будет расширяться за счет вхождения в него стран – членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое проходит в Санкт-Петербурге.

«Я не сомневаюсь, что по мере продвижения на этом треке мы будем расширять число участников этого таможенного союза, прежде всего, за счет членов ЕврАзЭС. Мы через год должны будем выйти на еще более глубокий уровень интеграции в рамках таможенного союза – на единое экономическое пространство, что подразумевает подписание целого ряда документов по согласованию экономических политик», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одна из стран – членов ЕврАзЭС не высказала нежелание присоединяться к таможенному союзу.

Справка УНИАН. Евразийское экономическое сообщество, созданное в 2000 году, – международная экономическая организация, цель которой состоит в формировании общих внешних таможенных границ государств-участников, выработке единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка. Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. С 1 января 2010 года в рамках ЕврАзЭС действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.