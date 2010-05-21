Правительство активизировало работу по комплексному развитию регионов

Правительство начинает серию крупных совещаний с участием ключевых министров и руководителей ведомств с целью активизации комплексного развития экономики и социальной сферы регионов Украины,

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня на брифинге во время рабочей поездки в Крым.

По его словам, сегодняшнее совещание по наиболее важным направлениям развития Автономной Республики Крым - одно из первых. Такие совещания пройдут в каждой области Украины, сказал первый вице-премьер.

«Сегодня рассматриваем вопросы строительства инфраструктуры – автомобильных дорог, развязок, мостов, железнодорожного вокзала и новых железнодорожных линий. Мы подробно разбираемся с развитием ключевых отраслей и предприятий полуострова – каким предприятиям мы будем помогать на государственном, а каким – на местном уровне. Мы комплексно рассматриваем вопрос энергообеспечения Крыма – строительство новых линий мощности, строительство новых электростанций, внедрение новых технологий по энергосбережению и энергоэффективности всех отраслей экономики АРК», - сообщил А.КЛЮЕВ.

«Мы планируем, что надо сделать, чтобы «жемчужина Украины» - Крым - начал эффективно развиваться», - подчеркнул он.

Также первый вице-премьер сообщил, что на совещания под руководством главы правительства Украины Николая АЗАРОВА рассматривались вопросы создания благоприятного инвестиционного климата, чтобы отечественный или иностранный инвестор вкладывали свои средства для создания новых рабочих мест. «Мы рассматривали, какие льготы мы можем предоставить инвесторам, чтобы привлечь их в Украину», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, одним из первых регионов для привлечения инвесторов будет Автономная Республика Крым.

«Чтобы привлекать туристов, строить новые курорты и отели - под это все необходимо подготовить инфраструктуру – дороги, вокзалы – развести пассажиропоток, обеспечить энергоснабжение и т.д. Можно построить шикарный пятизвездочный отель, но если не обеспечить энергоснабжение или водоснабжение, то никто в этот отель не поедет. Мы должны построить эффективные очистные сооружения – вопрос экологии стоит на одном из первых мест. Это здравница, и сюда должны ехать отдыхающие со всего мира», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.