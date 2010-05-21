Главное на 21 мая (вечер)

Экономические новости

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Экономика

Таможенный союз будет расти странами ЕврАзЭС

Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что таможенный союз будет расширяться за счет вхождения в него стран – членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое проходит в Санкт-Петербурге.

«Я не сомневаюсь, что по мере продвижения на этом треке мы будем расширять число участников этого таможенного союза, прежде всего, за счет членов ЕврАзЭС. Мы через год должны будем выйти на еще более глубокий уровень интеграции в рамках таможенного союза – на единое экономическое пространство, что подразумевает подписание целого ряда документов по согласованию экономических политик», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одна из стран – членов ЕврАзЭС не высказала нежелание присоединяться к таможенному союзу.

Азаров: Украина выполнила все условия МВФ

На сегодняшний день Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после заседания глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, что это же сказал вчера в ходе встречи с представителем МВФ в Украине Максом АЛЬЕРОМ.

«Я сказал руководству фонда, что мы выполнили абсолютно все условия, которые мы можем выполнить на этом этапе», - сказал Н.АЗАРОВ. И следующим этапом, отметил он, может стать подготовка и подписание программы сотрудничества с определением последующих маяков для постепенного достижения результатов для поквартального продолжения сотрудничества.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день, согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное - принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Н.АЗАРОВ сообщил, что в ходе вчерашней встречи заверил М.АЛЬЕРА, что бюджет будет выполнен с установленным дефицитом.

Такое заверение Н.АЗАРОВУ пришлось сделать после того, как представитель МВФ «в острожной форме высказал сомнение» по поводу того, удастся или нет правительству выполнить бюджет с установленным дефицитом.

«Как будет по факту? – (спросил М.АЛЬЕР – УНИАН). По факту, ответил я, будет выполняться закон. Сказать, что по состоянию на сегодняшний момент дефицит бюджета составляет 5,3% я, конечно, не могу потому, что бюджетный год по сути дела только начался и закон вступил в силу несколько недель назад. Поэтому сейчас финансовая ситуация непростая. Но она, безусловно, будет стабилизирована и мы год закончим с таким дефицитом. Поэтому, если МВФ хочет в месте с нами участвовать в этом успехе, а это будет большим успехом для государства, - с 16% дефицита прошлогоднего прийти к 5,3%, то мы готовы вместе с МВФ разделить этот успех Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ на брифинге дал понять, что считает свое обещание завершить год с установленным дефицитом достаточно веским аргументом для МВФ.

Финансы

Королевская: госгарантии необходимы частным инвесторам

Власти на сегодняшний день должны выработать механизм государственных гарантий частным инвесторам.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, выступая 21 мая на Форуме владельцев частного капитала «Raiffeisen Private Wealth Forum 2010», сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«В стране совершенно не выстроена модель взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса. У нас государственные гарантии даются иностранным инвесторам, а украинские компании получают их в виде редкого исключения из общего правила», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, частные инвесторы страдают от рейдерских атак, слишком частых изменений налогового законодательства, неожиданной отмены льгот – предоставленных, к примеру, законодательством о свободных экономических зонах.

В стране не удастся повысить социальные стандарты без развития экономики, и в этом процессе важнейшая роль отведена частным инвесторам. Однако для того, чтобы предприниматели начали вкладывать деньги в производство, создавали новые рабочие места, необходимо создать условия, при которых платить налоги будет выгодно. «То, что около 40% ВВП Украины находится в тени, объясняется запутанной налоговой системой и фискальной, а не стимулирующей моделью экономики», – подчеркнула глава комитета ВР.

Она призвала частных инвесторов обращать внимание не только на отрасли, способные дать быструю отдачу вложенных средств, но и смелее финансировать развитие инновационных производств, за которыми будущее.

Рекапитализацию банка «Надра» планируется завершить до конца июня

Процесс рекапитализации банка «Надра» при участии государства и частного инвестора планируется завершить до конца июня текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Экспертно-аналитический совет по вопросам рекапитализации банков при Кабинете Министров Украины поддержал рекапитализацию банка «Надра» государством совместно с инвестором», – говорится в сообщении.

В течение трех недель будут подготовлены все документы, включая реструктуризационные соглашения по задолженности банка перед внешними кредиторами.

Как сообщал УНИАН, сумма внешней задолженности банка «Надра» составляет около 900 млн. долл.

ТЭК

Россия откажется от строительства газопровода "Южный поток"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что Россия откажется от строительства магистрального газопровода "Южный поток" и присоединится к участию в модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

"Я на каждой встрече с ПУТИНЫМ приводил аргументы, говорил, что "Северный поток" начали строить, и мы это уже не изменим, а вот "Южный поток" еще не начали строить. Я приводил расчеты, говорил, что нерентабельно его строить. Рентабельно вложить деньги в модернизацию нашей газотранспортной системы вместе с европейцами и уделить внимание надежному и относительно дешевому способу подачи газа в Европу", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр рассчитывает, что российская сторона начала прислушиваться к аргументам Украины. "Я так осторожно говорю, что начали прислушиваться. Я не говорю, что есть какие-то решения, но к нашим аргументам начали прислушиваться", - добавил он.

По его мнению, Россия вместе с Европой "совершенно осознанно" приняла решение о строительстве газопроводов в обход Украины, убедившись в нестабильности ситуации в Украине. "Мощность этих обходных газопроводов такова, что если они будут работать в полном объеме, то украинская газотранспортная система не будет выполнять функцию транзита, то есть станет никому не нужной", - убежден Н.АЗАРОВ.

«Нафтогаз» вступает в «Еврогаз»

Сегодня в г. Берлин (Германия) председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и президент Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» Доменико ДИСПЕНЦА подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Также компания напоминает, что НАК начала процедуру вступления в «Еврогаз» на правах ассоциируемого членства.

Украина намерена вернуть на свой шельф компанию Vanco

Украина рассчитывает возобновить сотрудничество с американской компанией Vanco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в Симферополе.

«Вернем мы назад компанию Vanco», - сказал он.

А.КЛЮЕВ назвал действия предыдущего правительства Украины по отношению к этой структуре рейдерством, добавив, что они существенно подорвали авторитет Украины в мире. "То рейдерство, которое было со стороны прошлого Кабинета министров, ничем не оправдано. Мы подорвали авторитет Украины перед всеми международными инвесторами», - сказал первый вице-премьер.

А.КЛЮЕВ заявил, что Украина заинтересована в работе компаний с серьезными финансовыми ресурсами и имеющими передовой опыт.

Первый вице-премьер считает, что тот "авторитет", который создал Украине конфликт с Vanco, практически ничем не отличается от "авторитета" тех стран, где «ходят пираты».

«Это фактически то же самое. Люди начали работать, заключили договор – (а у них) все забрали, расторгли (договор)», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Нафтогаз» заинтересован в российских активах по добыче углеводородов

НАК "Нафтогаз Украины" заинтересована в российских активах по добыче углеводородов. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН журналистам в Берлине, передает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос, интересуют ли "Нафтогаз" активы по добыче в РФ, он сказал: "Безусловно, интересуют".

При этом Е.БАКУЛИН не стал конкретизировать, какие именно активы, а также не уточнил, что именно предлагает "Нафтогазу" российская сторона в рамках возможного объединения активов с "Газпромом".

По словам главы украинской компании, стороны должны провести детальные расчеты. "Сегодня задача и "Газпрома", и "Нафтогаза" - сделать расчеты и дать предложения, чтобы они были рассмотрены на межправительственном уровне", - отметил Е.БАКУЛИН.

Регионы

Правительство активизировало работу по комплексному развитию регионов

Правительство начинает серию крупных совещаний с участием ключевых министров и руководителей ведомств с целью активизации комплексного развития экономики и социальной сферы регионов Украины,

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня на брифинге во время рабочей поездки в Крым.

По его словам, сегодняшнее совещание по наиболее важным направлениям развития Автономной Республики Крым - одно из первых. Такие совещания пройдут в каждой области Украины, сказал первый вице-премьер.

«Сегодня рассматриваем вопросы строительства инфраструктуры – автомобильных дорог, развязок, мостов, железнодорожного вокзала и новых железнодорожных линий. Мы подробно разбираемся с развитием ключевых отраслей и предприятий полуострова – каким предприятиям мы будем помогать на государственном, а каким – на местном уровне. Мы комплексно рассматриваем вопрос энергообеспечения Крыма – строительство новых линий мощности, строительство новых электростанций, внедрение новых технологий по энергосбережению и энергоэффективности всех отраслей экономики АРК», - сообщил А.КЛЮЕВ.

«Мы планируем, что надо сделать, чтобы «жемчужина Украины» - Крым - начал эффективно развиваться», - подчеркнул он.

Также первый вице-премьер сообщил, что на совещания под руководством главы правительства Украины Николая АЗАРОВА рассматривались вопросы создания благоприятного инвестиционного климата, чтобы отечественный или иностранный инвестор вкладывали свои средства для создания новых рабочих мест. «Мы рассматривали, какие льготы мы можем предоставить инвесторам, чтобы привлечь их в Украину», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, одним из первых регионов для привлечения инвесторов будет Автономная Республика Крым.

«Чтобы привлекать туристов, строить новые курорты и отели - под это все необходимо подготовить инфраструктуру – дороги, вокзалы – развести пассажиропоток, обеспечить энергоснабжение и т.д. Можно построить шикарный пятизвездочный отель, но если не обеспечить энергоснабжение или водоснабжение, то никто в этот отель не поедет. Мы должны построить эффективные очистные сооружения – вопрос экологии стоит на одном из первых мест. Это здравница, и сюда должны ехать отдыхающие со всего мира», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.