Азаров: повышение акцизов не приведет к существенному повышению цен

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что повышение акцизов не приведет к существенному повышению цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге после заседания глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов.

«В экономике и на рынке все будет определяться спросом и предложением, а мы, конечно, будем контролировать всю эту ситуацию, и резкого повышения цен мы, конечно, не допустим. Вот мы посмотрели по бензину и договорились, что вообще никакого повышения цен не будет – в рамках рентабельности все абсолютно нормально", - сказал Н.АЗАРОВ.

"По минеральной воде тоже самое. По табаку повышение (акцизов) скажется, конечно, на цене, но не настолько сильно, как об этом говорят, или пишут», - добавил он.

Н.АЗАРОВ отметил, что опасения по поводу возможности серьезного повышения цены в результате повышения акцизов вызваны, скорее всего, психологическим фактором.

При этом премьер заметил, что даже после повышения акцизы в Украине на сегодняшний день ниже, чем в России. «А наша политика заключается в том, чтобы мы поддерживали сравнимые цены со всеми нашими соседями, а мы идем пока ниже», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о налогообложении)». “За” проголосовали 246 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом повышается акциз на бензин до 132 евро за 1 000 кг, отменяется НДС при импорте природного газа, повышаются акцизные ставки на табак и спиртные напитки, повышается сбор за специальное водопользование в части использования поверхностных и подземных вод, входящие в состав напитков.

Кроме того, данным законом предусмотрено, что его нормы должны реализовываться «без повышения розничных цен на товары и услуги».

Народные депутаты из оппозиционных фракций отмечали, что такое предложение, на котором настаивала фракция КПУ, является нереальным, поскольку в законе заложены нормы, которые приведут к повышению цен на большое количество товаров и услуг.