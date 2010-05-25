Колесников проинспектирует объекты к Евро-2012 во Львове
08:55, 25 мая 2010Разное
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Стадион и аэропорт
25 мая во Львовской области с рабочим визитом побывает вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, вице-премьер ознакомится с ходом проведения реконструкции Госпредприятия «Международный аэропорт «Львов» и со строительством стадиона к Евро-2012.
Также запланирован брифинг Б. КОЛЕСНИКОВА по итогам рабочей поездки.
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