Польша переживает наводнение века

Количество жертв наводнения в Польше увеличилось до 14 человек. Жители около 100 тыс. домов готовятся в любой момент покинуть свои жилища, передает Associated Press со ссылкой на заявление мэра Варшавы Ханны Гронкевич-Вальтц.

Страна переживает самое крупное наводнение за последние несколько десятилетий. Польская полиция и спасательные службы проводят массовую эвакуацию населения из затопленных районов и изо всех сил стараются укрепить речные берега.

В центральной Польше затоплено 8 тыс. га земли, эвакуированы 4 тыс. человек.

Поскольку уровень воды в р.Висле остается все еще высоким, накануне из-за угрозы затопления были закрыты школы и детские сады, а также перекрыты дороги в наиболее опасных районах Варшавы.

Власти соседней Германии объявили повышенный уровень готовности, в частности, это касается жителей районов, прилегающих к р. Одер.

Напомним, наводнение в Польше началось 21 мая после проливных дождей, шедших в течение недели. Оно продолжается во всей Восточной Европе.