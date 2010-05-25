ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «British Airways снова бастует», в котором пишет – бортпроводники British Airways в понедельник начали 5-дневную забастовку, из-за которой британская авиакомпания будет вынуждена отменить до 40% своих дальних рейсов из лондонского Хитро…

http://delo.ua/biznes/rynki/british-airways-snova-bastuet-140697/

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Также «Дело» в материале «Украина может остаться без российского угля» пишет - холдинг «Евраз Групп», подконтрольный Роману Абрамовичу, ограничит поставки коксующегося угля в Украину. Такое решение компания приняла в связи с аварией на шахте «Распадская» (Россия)…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukraina-mozhet-ostatsja-bez-rossijskogo-uglja-140710/

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«Дело» в материале «Нужен ли Украине российский ГЛОННАС» пишет – к концу 2010 года Украина и Россия создадут СП по выпуску и установлению оборудования для навигационной системы ГЛОНАСС. Однако отечественный бизнес не видит перспектив перехода на российскую навигацию…

http://delo.ua/technologies/telecom/nuzhen-li-ukraine-sputnikovyj-navigator-140713/

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Также «Экономические известия» в публикации «Лагун получит немного Укрпромбанка» пишут – конкурсная комиссия Укрпромбанка подвела итоги конкурса среди банков, желающих принять на свой баланс активы Укрпромбанка, выступающие обеспечением рефинансирования Нацбанка. Победителем конкурса был признан «Дельта Банк». Второй участник — Platinum Bank — с результатом конкурса согласен и оспаривать его не собирается. Теперь менеджерам «Дельта Банка» совместно с ликвидатором Укрпромбанка необходимо провести оценку кредитного портфеля, находящегося в залоге у НБУ. По сведениям издания, после оценки «Дельта Банку» будут переданы активы Укрпромбанка на сумму, соответствующую долгу банка перед НБУ — т.е. на 3,1 млрд. грн.

http://finance.eizvestia.com/full/lagun-poluchit-nemnogo-ukrprombanka

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Издание «Экономические известия» в материале «Отбор земли упрощают» пишет – парламентарии хотят расширить перечень общественных нужд, ссылаясь на которые органы власти имеют право выкупить земельный участок. Они предлагают добавить в профильный закон всего два понятия: строительство и капитальный ремонт. После чего, по мнению юристов, государство сможет вернуть себе любой участок…

http://markets.eizvestia.com/full/otbor-zemli-uproshhayut

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«Газета по-киевски» в материале ««Киев-Пассажирский»: гадюшник под микроскопом» пишет – в канун летних отпусков руководители столицы, ЮЖЗД и транспортной милиции обсудили, как избавить «ворота столицы» от карманников, бомжей и затора на вокзальной площади. Ситуацию исследовало издание…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/25/065611.html

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«Газета по-киевски» в материале «В казино Вадима Кислова в открытую ворочают фальшивыми деньгами» пишет - достигнув потолка карьеры в азартном бизнесе, бывший крупье Вадим Кислов организовал собственное дело. Он организовал мобильное казино, в котором можно играть исключительно фальшивыми деньгами…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/05/25/080016.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Пляжный сезон в столице открыт» пишет – в Киеве заработали 28 зон отдыха у воды и лишь один пляж, где СЭС разрешила купаться…

http://www.segodnya.ua/news/14138738.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Как лучше разместить депозит…» пишет - завелось немного денег. Хотите разместить их на депозите? Нет проблем. Но для начала определимся – либо побольше зарабатываем, либо поменьше, но при этом чувствуем себя спокойно…

https://economics.unian.net/rus/detail/47288

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Прокатили Evraz» пишет – российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвиняет в нарушении антимонопольного законодательства Evraz Group, основным владельцем которой является Роман Абрамович. Возможно, это стало следствием недавней аварии на шахте «Распадская», унесшей жизни, как минимум, 67 человек...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/25/235394

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Издание «Известия» в публикации «Союз застрял на таможне» пишет – с 1 июля Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана не сможет начать работать в полную силу. Таков неутешительный итог многочасовых, но, увы, безрезультатных переговоров премьеров Владимира Путина, Сергея Сидорского и Карима Масимова. Мелочи давно согласованы, а вот в ключевых вопросах вроде размера пошлин на нефть для Белоруссии или ввоза иномарок в Россию единой точки зрения нет. Так что придется собраться еще раз. А пока у экспертов есть две недели, чтобы найти компромисс...

http://www.izvestia.ru/economic/article3142146/

(УНИАН)