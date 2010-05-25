Украина будет сотрудничать с ЕС по разным программам

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что официальный Киев не будет ограничивать свое сотрудничество с Евросоюзом только инициативой "Восточное партнерство".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского МИД, об этом глава ведомства сказал сегодня во время неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" в польском городе Сопот.

"Инициатива ЕС "Восточное партнерство" является одним из многих форматов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, который Киев намерен в полной мере использовать, не ограничиваясь только им и рассматривая в качестве своих приоритетных целей в отношениях с ЕС отмену виз для украинцев, создание полноценной зоны свободной торговли и подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил К. ГРИЩЕНКО.

Он также отметил, что Украина рассматривает начатую год назад инициативу ЕС "Восточное партнерство" как перспективный инструмент реализации совместных проектов Европейского Союза и стран Восточной Европы, одновременно считая, что период разработки концепции "Восточного партнерства" уже должен смениться стадией внедрения практических программ с прямой очевидной отдачей для государств-участников.

"Киев поддерживает все, что приближает нас к Европейскому Союзу и европейским стандартам жизни. При этом основной акцент украинская дипломатия будет делать на достижении конкретных результатов. В частности, мы не сомневаемся в том, что решение ЕС об отмене виз для украинцев стало бы намного более мощным толчком для внедрения европейских ценностей и норм в Украине, чем любые политические декларации", - сказал К. ГРИЩЕНКО.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" в польском Сопоте была организована по инициативе Польши и Испании. Последняя сейчас осуществляет председательство в ЕС. В мероприятии приняли участие главы МИД и старше дипломаты 27 стран - членов Европейского Союза и шести государств постсоветского пространства, которые являются участниками "Восточного партнерства".

Справка УНИАН. "Восточное партнерство" - инициатива ЕС, направленная на усиление отношений с шестью восточноевропейскими странами: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.