Янукович: Реформы в Украине начнутся в 2011 году

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что реформы в Украине начнутся в 2011 году.

Об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам в воскресенье, 23 мая.

«Начало реформ будет в 2011 году», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также снова анонсировал, что концепцию реформирования Украины он предложит в июне.

«Мы работаем над этим вопросом ежедневно. Я ежедневно нахожу время и уделяю необходимое количество времени для того, чтобы рассматривать эти вопросы. Работа проводится», - сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в этот процесс вовлечены наилучшие иностранные специалисты, которые представляют известные мировые консалтинговые компании и имеют позитивный опыт работы во многих странах.