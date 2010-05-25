26 мая в Киеве состоится заседание рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, украинскую сторону во время заседания будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, а делегацию НАТО будет возглавлять заместитель Генерального секретаря Альянса по вопросам оборонной политики и планирования Иржи ШЕДИВИ.

Как отметил руководитель пресс-службы МИД, сотрудничество с НАТО является очень актуальным. «Оно призвано способствовать укреплению национальной безопасности путем продвижения реформ в секторе безопасности и обороны, ориентированных на передовой опыт западных стран», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он также сообщил, что сегодня запланирована встреча министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и заместителя Генерального Секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования И.ШЕДИВИ, во время которой будут обсуждаться вопросы политического диалога и практического сотрудничества Украины и НАТО.

«Отдельное внимание будет уделено привлечению ресурсной и экспертной помощи Альянса для осуществления реформ в Украине», - отметил руководитель пресс-службы МИД.

По его словам, украинская сторона заинтересована в эффективном переговорном процессе с Североатлантическим альянсом и будет проводить эти консультации в рамках своих национальных интересов и интересов европейской безопасности.