ГЛАВНОЕ на 25 мая (день)

Экономические новости

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Экономика

Украина будет сотрудничать с ЕС по разным программам

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что официальный Киев не будет ограничивать свое сотрудничество с Евросоюзом только инициативой "Восточное партнерство".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского МИД, об этом глава ведомства сказал сегодня во время неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" в польском городе Сопот.

"Инициатива ЕС "Восточное партнерство" является одним из многих форматов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, который Киев намерен в полной мере использовать, не ограничиваясь только им и рассматривая в качестве своих приоритетных целей в отношениях с ЕС отмену виз для украинцев, создание полноценной зоны свободной торговли и подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил К. ГРИЩЕНКО.

Он также отметил, что Украина рассматривает начатую год назад инициативу ЕС "Восточное партнерство" как перспективный инструмент реализации совместных проектов Европейского Союза и стран Восточной Европы, одновременно считая, что период разработки концепции "Восточного партнерства" уже должен смениться стадией внедрения практических программ с прямой очевидной отдачей для государств-участников.

"Киев поддерживает все, что приближает нас к Европейскому Союзу и европейским стандартам жизни. При этом основной акцент украинская дипломатия будет делать на достижении конкретных результатов. В частности, мы не сомневаемся в том, что решение ЕС об отмене виз для украинцев стало бы намного более мощным толчком для внедрения европейских ценностей и норм в Украине, чем любые политические декларации", - сказал К. ГРИЩЕНКО.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" в польском Сопоте была организована по инициативе Польши и Испании. Последняя сейчас осуществляет председательство в ЕС. В мероприятии приняли участие главы МИД и старше дипломаты 27 стран - членов Европейского Союза и шести государств постсоветского пространства, которые являются участниками "Восточного партнерства".

Финансы

Ляпина: Налоговые каникулы для малого бизнеса не поспособствуют существенному уменьшению налогового давления Введение налоговых каникул для малого бизнеса не поспособствует существенному уменьшению налогового давления. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала народный депутат Украины (НУ-НС) Ксения ЛЯПИНА сегодня во время пресс-конференции.

«Налоговые каникулы в виде, который был проанонсирован властями, выглядят так: вы можете не платить налог на прибыль, но выплатите все налоги на фонд заработной платы, поскольку каникулы-то для бизнеса, а не для физического лица, которое работает… Никому такие налоговые каникулы не нужны», - говорит она. По ее мнению, в такой форме налоговые каникулы – это обман.

В то же время К.ЛЯПИНА считает, что в Украине целесообразно оставить упрощенную систему налогообложения. «Мы убеждены, что такая система должна сегодня существовать. Главное задание, которое может выполнить действующая власть – исключительно защитить упрощенную систему налогообложения, возможно, модифицировать в той части, где, как и любым другим налогом, пользуются для ненадлежащего способа ведения бизнеса, отмывания денег и т.д.», - сказала депутат. Она также отметила, что позиция объединений предпринимателей состоит в том, что они просят власть не трогать упрощенную систему налогообложения.

ТЭК

«Нафтогаз» намерен в 2010 году привлечь 16,3 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2010 году привлечь кредитные ресурсы на сумму 16,323 млрд. грн. для финансирования закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров об утверждении финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год, копией которого располагает УНИАН.

Вместе с тем, в документе сказано, что в 2010 году компания планирует направить 5,214 млрд. грн. на погашение задолженности по кредитным соглашениям прошлых лет.

Также, согласно проекту финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год, компания планирует, что поступления средств от реализации товаров, работ и услуг составят 117,2 млрд. грн., а всего поступления составят 123,4 млрд. грн.

Согласно документу, общие затраты компании в 2010 году составят 147,1 млрд. грн. При этом сумма необходимой компенсации затрат от реализации импортированного газа путем передачи ОВГЗ в уставный фонд составит 6,3 млрд. грн.

Также в документе отмечено, что с учетом выполнения запланированных мер остаток денежных средств (профицит) на конец 2010 года планируется в размере 0,1 млрд. грн.

Создание СП «Нафтогазом» и «Газпромом» - давняя идея Ющенко и Путина Проект по созданию совместных предприятий - операторов по поставкам природного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» был согласован тогдашними президентами Украины и РФ Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ еще в 2007-2008 годах и может быть реализован в рамках действующего законодательства и Украины и России.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что такой проект будет отвечать и украинским, и российским национальным интересам, и не противоречит интеграции Украины в европейское Энергетическое сообщество.

«Такой вариант будет взаимовыгодным с экономической точки зрения. Он не нуждается в «слиянии» компаний, отчуждении или передаче в управление ни украинской, ни российской ГТС”, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Логика такого типа СП согласовывается с недавно задекларированным намерением правительства Украины наладить поставки газа из стран Центральной Азии, в первую очередь туркменского. Концепция создания государственными компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром» СП - операторов с целью установления прозрачности, стабильности и баланса интересов сторон в газовой сфере была разработана и согласована еще в 2007 – 2008 годах по доверенности и с участием Президента Украины В.ЮЩЕНКО», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что согласно договоренностям, планировалось, что «Нафтогаз» и «Газпром» создадут два СП.

Одно - на паритетных условиях (50% на 50%) - для доставки ежегодно 50 – 55 млрд. кубометров туркменского газа до территории Украины, и второе (с российской долей 25% - 50%) – для поставок туркменского газа украинским потребителям в объемах до 30 млрд. кубометров в год.

«Проекты были положительно восприняты российской стороной и совместно одобрены президентами Украины и РФ во время переговоров в Москве 12 февраля 2008 г. Правительства безотлагательно должны были реализовать эти проекты. Однако, к сожалению, на правительственном уровне договоренности президентов не были выполнены. Вместо этого появились невыгодные для Украины газовые контракты от 19 января 2009 года», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Сегодня, считает эксперт, предложения о создании СП - операторов остаются актуальными, однако нуждаются в существенном совершенствовании с учетом современных реалий.

«Особое внимание сейчас нужно уделить вопросу транзита российского природного газа через Украину, учитывая проекты «обходных» маршрутов, реализация которых практически неизбежна. Однако сейчас, сравнивая с 2008 годом, ситуация существенно осложнилась и контрактами 2009 – 2010 гг. Теперь для россиян нет очевидной мотивации изменять существующее, выгодное им сотрудничество и устанавливать равноправные отношения с Украиной в газовой сфере. Хотя именно российская позиция относительно партнерства с нашим государством, в основном, и будет определять результат следующих переговоров по газу. И тот, кто с украинской стороны найдет аргументы и сумеет отстоять украинские национальные интересы в этой сфере, будет претендовать на уважение и украинцев, и россиян», - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на июнь 2010 года на 2% – до 483,67 грн. за МВт/ч, по сравнению с ценой, установленной для мая.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ (№607 от 20 мая т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

НКРЭ прогнозирует, что в текущем году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15%.

С начала 2010 года прогнозная ОРЦ выросла на 9,57% - с 441,4 установленных для января до 483,67 грн. за МВт/ч в июне.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Реализация бензина через АЗС в апреле сократилась на 4%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6216 единиц, в апреле сократилась на 4,0%, по сравнению с апрелем 2009 года, до 296,5 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 12,1% – до 136,5 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 52,4% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 40,9% – А-90-93, 6,7% – А-72-80.

В апреле через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,196 млрд. грн., из которой 3,065 млрд. грн. (73,0%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,132 млрд. грн. (27,0%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 мая на АЗС в остатках насчитывалось 137,5 тыс. тонн бензина и 63,7 тыс. тонн дизельного топлива.

Связь

Госспецсвязь представила новую разработку «Электронная Украина»

Государственная служба специальной связи и защиты информации представила перспективное решение защиты информационных ресурсов – «Электронную Украину».

Как сообщили УНИАН в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, накануне в Киеве состоялась XIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах».

В рамках конференции государственное предприятие «Украинские специальные системы» Государственной службы специальной связи и защиты информации представило перспективное решение защиты информационных ресурсов – «Электронная Украина».

Как отмечают в Госспецсвязи, инновационность разработки заключается в совершенно новой философии построения защиты информационных ресурсов, которая вызвала большой интерес у ведущих специалистов в области IT, в том числе у генерального директора компании «Майкрософт» по странам Европы Пьера ПАОЛО.

Разработка «Электронная Украина» соответствует более чем 300 международным стандартам, что позволяет уже сегодня внедрить абсолютно защищенный межведомственный документооборот в рамках Национальной системы конфиденциальной связи, развернуть легитимную инфраструктуру электронной цифровой подписи, решить проблему «единого окна» в общении граждан с органами государственной власти.

По итогам работы конференции принято решение о создании Консультационного совета при главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леониде НЕТУДЫХАТЕ, в состав которого вошли ведущие интеллектуальные центры страны в сфере защиты информации.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 24 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 1,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,62/9,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,73 грн./евро, по продаже – в пределах 9,77-10,11 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 мая, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2485 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2585 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2420-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,67 грн./евро, продажи – на 1,9%, до 9,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,73 грн./евро, по продаже – в пределах 9,76-10,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,4%, по сравнению с 24 мая, и сегодня составляет 0,2492 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2420-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9255, к евро – 9,904497, к российскому рублю – 0,25519.