Таможенный союз: заходите, потанцуем под русскую "Калинку"…

Российский аппетит, особенно на фоне побед в Украине, разыгрался не на шутку. Теряя свое лидерство на газовом и нефтяном рынках Европы, уступая во многом масштабам экономики Китая, Россия старается всеми силами подмять под себя постсоветское пространство. Ярким примером тому служит ее санкт-петербургский бенефис, точнее попытка бенефиса. Северная столица РФ 21 мая принимала сразу три форума - заседание Высшего органа Таможенного союза (ВОТС), Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Совета глав правительств стран СНГ. И хотя в программе саммитов была заявлена масса вопросов, Таможенный союз был главным стержнем во время дискуссий. Идея фикс – объединить то, что в принципе не может существовать вместе, преследует северного товарища уже не первый год. Понятно, России это нужно для очередного самоутверждения, как намек на мировой дележ территорий. Так и не разродившись на деле союзом трех – РФ, Казахстана и Беларуси - Россия решилась на еще более амбициозный план. Расширить не появившееся на свет детище за счет интеграции в него стран ЕврАзЭС. Но на этот раз ее запросы немного «подстригли» братья по союзу. Им, как оказалось, не все обещанные блага от российской стороны по душе. На этом фоне, может, и наши власти смогут дать по тормозам. Ведь смогли же они противостоять некоторым «заманчивым» предложениям соседки…

Союз с синдромом иммунодефицита

Таможенный союз, в который так сладко приглашает Россия всех желающих, в частности страны ЕврАзЭС, обещался заработать с 1 июля. Но санкт-петербургские переговоры завершились ничем. Не удалось разрешить ключевые вопросы – Таможенный кодекс, пошлина на нефть и газ, растаможка иномарок. Компромисс не найден. Поставленные задачи – таки «включить в розетку» Таможенный Союз, заодно подключив к нему новые страны – для российского премьера оказались неподъемными.

*** Таможенный союз - соглашение двух или более государств об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории». Обычно страны - участницы Таможенного союза договариваются о создании межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной внешнеторговой политики. Как правило, это заключается в проведении периодических совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами, которые в своей работе опираются на постоянно действующий межгосударственный Секретариат. Фактически, речь идет о форме межгосударственной интеграции, предполагающей создание наднациональных органов. В этом плане Таможенный союз является гораздо более жесткой формой интеграции, чем, например, Зона свободной торговли.

На бумаге Таможенный союз существует почти пять месяцев, но дальше дело не идет. К примеру, Таможенный кодекс, без которого не может быть общей таможенной границы, другими словами, общего экономического пространства, никак не устраивает игроков в общак. Главным возмутителем спокойствия выступает Беларусь. Речь идет о нефти. Минск требует беспошлинных поставок. Москва, понятное дело, категорически против. Еще один камень преткновения – газ. Беларусь выступает против монополии "Газпрома" при поставках российского газа в страну в рамках единой таможенной территории. Да и цену голубого топлива, которая на сегодня составляет 169,22 долл. за тысячу кубометров, белорусы считают не братской. Кстати, как пишут российские СМИ , Беларусь с этого года в одностороннем порядке установила себе скидку и платит по 150 долл. за тысячу "кубов". "Газпром" уже направил Беларуси предупреждение, что прекратит поставки, если та не расплатится, долг уже сейчас составляет 137 млн. долл., а к концу года перевалит за полмиллиарда.

Как известно, нефтяные и газовые скандалы с самого начала сопровождают Таможенный союз. РФ не раз отключала своих «братьев» от подачи топлива, тем самым давая понять, кто есть кто…

Еще один жизненно важный вопрос - пошлины на импортные автомобили. Спасая свой автопром Россия унифицированы их под себя. В результате, пострадал белорусский авторынок - машины подорожали, спрос упал на 31%.

Между тем, и Казахстану не все по нраву. Как отмечает директор "Группы оценки рисков" политолог Досым Сатпаев, комментируя результаты переговоров в Санкт-Петербурге, «официально было заявлено, что камнем преткновения стали вопросы, связанные с импортом автомобилей, авиационной техники, товаров, которые завозят граждане для личного потребления, и таможенными вывозными пошлинами. Кстати, это именно те болевые точки Казахстана в этом проекте, о которых уже с начала года громко говорят как представители местного бизнеса, так и эксперты. И вся проблема в том, что нерешенность этих вопросов грозит нашей республике новыми социальными проблемами...

Взять хотя бы тот факт, что из 2,5 млн. самозанятых в Казахстане существенная часть завязана именно на торговле, в том числе товарами из Китая, Турции, Европы или Кыргызстана. Понятно, что этот импорт душит местных производителей, но его ограничение способно привести как к новому росту безработицы, так и к повышению инфляции, которую всеми силами пытаются удержать в границах 7–8%. Поэтому обнадеживает то, что и Казахстан, и Беларусь не сдают своих экономических позиций так легко, как этого хотелось бы Москве. Хотя можно предположить, что для той же России появление Таможенного союза также играет роль дополнительного инструмента в противодействии китайской экономической активности в Центральной Азии. Но если говорить о Беларуси, то Минск явно хотел получить от союза вполне реальные экономические дивиденды в виде отмены экспортной пошлины на российскую нефть... транзит и переработка российской нефти является одной из серьезных статей дохода в бюджете страны. В свое время аналогичная идея лоббировалась Минском и в рамках проекта создания Союзного государства России и Беларуси... Это говорит о том, что при самом негативном сценарии, без достижения компромисса с Россией, Минск может вообще отказаться от своего участия в Таможенном союзе»...

Амбиции превыше...

Но, как оказалось, В.Путина не очень расстроил не состоявшийся диалог трех, он решил активизировать идею приобщить к нему еще пару-тройку стран - членов ЕврАзЭС.

"Вот этот локомотив, я считаю, что это будет ядро нашей организации, которое позволит и всю организацию ЕврАзЭС поднять до этого уровня постепенно. Тем более что, насколько я знаю из контактов со своими коллегами, нет ни одного практически члена ЕврАзЭС, который не хотел бы присоединиться в дальнейшем к работе и Таможенного союза. Мы будем работать вместе с вами и по этому направлению".

***Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было образовано на основе созданного в 1995 году Таможенного союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. С инициативой преобразования Таможенного союза в новую международную экономическую организацию в мае 2000 года выступил в то время Президент России Владимир Путин.

10 октября 2000 года в Астане (Республика Казахстан) главами государств (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В августе 2006 на Межгосударственном совете ЕврАзЭс было принято принципиальное решение о создании Таможенного союза в составе лишь трёх государств, готовых к этому, - Беларуси, России и Казахстана. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.

Интересно получается. Практически смертельного больного пытаются реанимировать не путем длительной интенсивной терапии, а пригласив к нему в палату как можно больше посетителей. Что-то не очень хочется попадать в эту общую палату номер 6. Успокаивают заявления украинского руководства. Правда, они часто напоминают сидение на двух стульях. Так, Президент Украины Виктор Янукович, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы в рамках участия в сессии ПАСЕ, заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу невозможно, «потому что экономические принципы, законы ВТО этого не позволяют сделать». При этом он подчеркнул, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом является важным приоритетом среди национальных интересов государства. «Мы избрали этот путь и идем этим путем», - отметил В.Янукович.

Особенно убедительно звучит после харьковских и киевских переговоров. Впрочем, жизнь показывает, что приоритеты можно и подвинуть…

Кабмин тоже, похоже, опасается погрязнуть в заботе России. Премьер-министр Украины Николай Азаров на саммите в Санкт-Петербурге заявил, что наша страна обеспокоена тем, чтобы Таможенный союз негативно не повлиял на двусторонний режим свободной торговли между странами-членами.

Он подчеркнул, что в режимах торговле между странами еще действуют изъятия, и с каждыми странами они разные. «Сейчас проводятся консультации по подготовке нового консолидированного перечня изъятий из режима свободной торговли, разработка которого должна быть завершена до 1 июля. Хотел бы сказать, что наша позиция заключается в том, что перечень таких изъятий должен быть минимальным, а в идеале вообще отсутствовать. И в этом направлении мы готовы сотрудничать», - сказал Н.Азаров.

Очень хочется верить утверждениям власти, что наши добрососедские отношения с Россией так и останутся ДОБРОсоседскими и . Если ты не держишь в голове злых умыслов, то зачем для удовлетворения собственных сверх планов подставлять под неприятности друга. А нашей власти давно пора понять, что, балансируя на канате, и не видя конечной точки, очень легко разбиться. Если заявляем о незыблемых приоритетах, то к чему играть на нервах такими затеями, как Таможенный союз и ЕЭП. Может, стоит четко идти проверенным путем европейских государств. И у них сейчас проблем выше крыши, но они решаются цивилизованными способами, совершенно открыто и прозрачно, когда мощный экономически, пусть неохотно, но таки помогает более слабому. Да и рассчитывать на бескорыстную помощь нельзя. Она может обернуться «медвежьей услугой»…

Нана Черная (УНИАН)