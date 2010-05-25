Условия ВТО не противоречат участию в Таможенном союзе

Академик Российской академии наук Сергей ГЛАЗЬЕВ считает, что участие Украины в Таможенном союзе не противоречит участию Украины во Всемирной торговой организации.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом он сказал во время своего выступления на Международной конференции «Новые горизонты украинско-российских отношений» сегодня в Киеве.

«Участие Украины в Таможенном союзе возможно, оно не противоречит нормам ВТО», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

В то же время он признал, что это потребует больших усилий в переговорах. «Это дело техники, и если будет принято политическое решение, все технические вопросы могут регулироваться», - добавил он.

По мнению С.ГЛАЗЬЕВА, теоретически все эти вопросы можно решить. «Как мне кажется, торговые противоречия, которые в этом случае возникнут в российско-украинских отношениях, могут быть разрешены только в трехстороннем формате: отношениях свободной торговли Украины и Таможенного союза, отношениях свободной торговли Украины и Европейского Союза и отношениях свободной торговли Таможенного союза и Европейского Союза», - сказал он.

С.ГЛАЗЬЕВ также отметил, что объективно Россия заинтересована, чтобы Украина стала частью единой таможенной территории. «Если Украина войдет в Таможенный союз, а это означает некоторое повышение таможенного тарифа, мы, конечно, будем снижать ставки единого таможенного тарифа с тем, чтобы выйти на компромисс и сбалансировать ухудшение доступа на украинский рынок со стороны третьих стран некоторым снижением таможенного тарифа в целом по единой таможенной территории», - сказал он.

Кроме того, по мнению С.ГЛАЗЬЕВА, Украине необходимо возобновить участие в Едином экономическом пространства и включиться в процесс его формирования.

Он также считает, что в условиях экономического кризиса для Украины и России жизненно важно иметь общую стратегию развития в наукоемких отраслях. «Приоритетные направления сотрудничества, которые были объявлены на встрече на высшем уровне, связаны с авиационной промышленностью, атомной энергетикой и атомной промышленностью, судостроением, являются критически важними, и мы, если хотим быть успешными, просто обречены на то, чтобы развивать эти направления вместе, в разных формах – совместных предприятий, совместных корпораций, общих крупных проектов», - сказал он.

В связи с этим С.ГЛАЗЬЕВ считает, что Украине нужно как можно быстрее возвращаться к процессам экономической интеграции, которая сейчас проходит в рамках ЕврАзЭС, в том числе полноправно участвовать в Центре высоких технологий ЕврАзЭС.