Госпогранслужба упростит контроль болельщиков Евро-2012?

Государственная пограничная служба Украины подготовила постановление об упрощении к Евро-2012 пограничного контроля людей, которые будут приезжать на финал Чемпионата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Госпогранслужбы Украины Николай ЛИТВИН.

По его словам, это постановление уже практически полностью “завизированр”, и в ближайшее время будет подано на рассмотрение правительства.

Как отметил Н.ЛИТВИН, в нем, в частности, предусматривается отмена миграционной карточки, прохождение пограничного контроля на бортах самолетов и в поездах.

В то же время Н.ЛИТВИН заметил, что необходимо решать вопрос с разработкой так называемых биометрических паспортов, что позволит упростить и сократить во времени систему прохождения пограничного контроля. Но это вопрос, по его мнению, больше касается МВД.