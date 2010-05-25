ГЛАВНОЕ на 26 мая (вечер)

Фондовый рынок

ФГИ оценил приватизируемые блокпакеты «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Одессаоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) провел независимую оценку блокирующих государственных пакетов акций «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Одессаоблэнерго», которые планируется выставить на продажу на фондовых биржах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИ, пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен в 190 млн. 183,5 тыс. грн., пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» в размере 25% + 1 акция оценен в 108 млн. 233,25 тыс. грн., а пакет ОАО «Одессаоблэнерго» в размере 25,006% – в 47 млн. 246,32 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ФГИ в соответствии с утвержденным графиком приватизации планирует выставить акции этих облэнерго в мае-июне этого года на фондовых биржах.

Ранее ФГИ снял с продажи блокирующие пакеты акций “Сумыоблэнерго” , “Прикарпатьеоблэнерго” и “Полтаваоблэнерго”, которые до этого неоднократно выставлялись на биржах, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

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На украинском фондовом рынке снова обвал – индекс «Украинской биржи» упал на 12%

На украинском фондовом рынке сегодня снова произошел обвал – индекс «Украинской биржи», по состоянию на 13:46, упал на 12,47% - до 1431,40 пунктов, сообщает сайт биржи.

Индекс ПФТС, по состоянию на 13:42, упал на 5,26% - до 618,99 пунктов.

Как отмечают эксперты, котировки украинских акций, как обычно, следуют за трендом мировых рынков. Мировые фондовые рынки во вторник упали до минимальных значений с сентября 2009 года.

Акции США на открытии потеряли более 2%

Американские индексы потеряли более 2 процентов при открытии вслед за другими рынками, которые реагируют на проблемы европейского банковского сектора и угрозы Северной Кореи в адрес Южной. сообщает Рейтер.

К 17.34 МСК Dow Jones снизился на 2,16 процента до 9.848,88 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 2,22 процента до 1.049,82 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,38 процента до 2.160,97 пункта.

После того, как Испания прибегнула к спасению местного банка, глобальные инвесторы забеспокоились об устойчивости мировой финансовой системы.

Это отразилось на отношении к акциям крупных банков и представителей промышленности США. Котировки Bank of America Corp потеряли 3,7 процента, алюминиевого гиганта Alcoa Inc - подешевели на 4,4 процента.

Неприятие к рискованным инструментам у игроков обострилось после сегодняшнего обвала азиатских площадок, которые отреагировали на предупреждение лидера Северной Кореи Ким Чем Ира нанести удар по Южной Корее, только если та нападет первой.

"Мы видим очередной раунд избавления от рисковой стратегии", - сказал аналитик рынка акций в Jefferies & Co Артур Хоган.

Финансы

На межбанке торги по доллару закрылись котировками 7,9240/7,9250 грн./долл .

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9215/7,9265, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2520/0,2523, к 12:00 цены снизились до 0,2515/0,2517. К закрытию цены достигли уровня 0,2510/0,2511. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6250 (+0,5250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2277/1,2279, а к 14:45 упали до 1,2195/1,2197. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7315/9,7405, к 12:00 цены ушли вниз –9,6840/9,6930. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего минимума 9,6620/9,6675.

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Western Union сообщает, что обязательным условием получения переводов с 18 мая является контрольный номер

С 18 мая 2010 г. в Украине компания «Вестерн Юнион» внедряет обязательный критерий при выплате переводов - «Контрольный Номер Денежного Перевода» (КНДП)» - с целью защиты конфиденциальной информации клиентов, которые пользуются услугами компании.

Об этом говорится в письме, направленном банкам, осуществляющим переводы Western Union, текстом которого располагает УНИАН.

Теперь получатель должен предоставлять правильный контрольный номер для получения перевода. Если он не может предоставить правильный контрольный номер, то представитель банка должен порекомендовать ему обратиться к отправителю перевода для уточнения данных. Кроме контрольного номера получатель, как и раньше, должен предоставить другие необходимые данные о переводе.

«Некоторые банки практиковали выдачу переводов без обязательного указания контрольного номера, а идентификацию получателя проводили по другой имеющейся информации», - объяснили УНИАН в одном из банков-агентов Western Union. Как объяснила собеседник агентства, ужесточение правил получения переводов связано с участившимися случаями мошенничества.

Банки

НБУ запрашивает у комбанков информацию о судьях, которые, по их мнению, вынесли неправосудные решения

Национальный банк Украины просит коммерческие банки предоставить информацию о судьях, которые, по мнению банкиров, вынесли неправосудные решения.

Об этом говорится в телеграмме №18-312/2377-8404 Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

В документе запрашивается информация «относительно судей, которыми принято неправосудное, по мнению руководства банка, решение (с указанием названия банка, названия суда, фамилии, имени, отчества судьи, предоставить принятое решение, краткое содержание принятого решения, а также, в случае наличия, и данные о результатах обжалования этого решения) или об отсутствии такой информации".

Вышеуказанная информация будет использована при «подготовке документов для проведения в ближайшее время совещания под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по вопросам разработки мер, направленных на преодоление большого объема проблемной задолженности банковской системы и угрозы нарушения прав вкладчиков и других кредиторов банков».

Страхование

Хозсуд Киева объявил банкротом и открыл ликвидацию страхового общества «Вексель»

Хозяйственный суд Киева признал банкротом акционерное страховое общество «Вексель» (г. Киев) и открыл ликвидационную процедуру. Постановление суда от 18 мая 2010 года опубликовано в газете «Урядовый курьер» № 92 от 22 мая.

Ликвидатором назначен Евгений КУДЛЯК. Заявления кредиторов принимаются в течение одного месяца со дня публикации.

Как сообщал УНИАН, акционеры страхового общества «Вексель» на общем собрании 22 января т. г. приняли решение о ликвидации компании.

Причиной ликвидации стало «отсутствие реальных путей финансового оздоровления общества и выведения его из сложной финансовой ситуации».

21 января т.г. Госфинуслуг приостановила все лицензии на осуществление страховой деятельности АСО «Вексель» (Киев) «в связи с невыполнением решения о применении мер воздействия».

Справка УНИАН. АСО «Вексель» основано в 1994 году, его учредителем выступил "Проминвестбанк" (Киев).

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на июль 2008 года акционерами компании являлись три физических лица, которым принадлежало 30,55%, 30,32%, и 33% акций.

ТЭК

Кабмин будет рекомендовать НКРЭ пересмотреть цены на газ для промпотребителей и бюджетных организаций

Кабинет министров Украины будет рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики со 2 июня пересмотреть цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций.

Об этом сказано в проекте постановления Кабмина «Об утверждении финансового плана и основных показателей движения средств НАК «Нафтогаз Украины», текстом которого располагает УНИАН.

«Рекомендовать НКРЭ пересмотреть с 01.06.10 цены на природный газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций и учреждений с целью установления их на едином экономически обоснованном уровне», - отмечается в проекте документа.

Кроме того, правительство будет рекомендовать НКРЭ в дальнейшем пересмотреть цены на газ для всех категорий потребителей «для обеспечения их постепенного приведения до экономически обоснованного уровня с целью создания условий, которые будут позволять НАК «Нафтогаз Украины осуществлять расчеты за импортируемый газ исключительно за счет средств, которые поступают от конечных потребителей газа».

Также регулятору планируется рекомендовать пересмотреть тарифы на транспортировку газа магистральными и распределительными газопроводами для полного возмещения производственных расходов газоснабжающих и газораспределительных компаний.

Напомним, НКРЭ ежемесячно пересматривает уровень предельных цен для промпотребителей и бюджетных организаций с учетом колебаний национальной валюты по отношению к доллару США по курсу, зафиксированному на 1 января 2009 года.

В апреле регулятор снизил предельные цены на газ на май для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 1,4%, или на 27,45 грн. за тыс. куб. м, - до 1 992,8 грн за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа).

В последний раз розничные цены на газ для населения пересматривались НКРЭ в 2008 году. Тогда цены, вступившие в силу с 1 декабря 2008 года, были увеличены в среднем на 35%.

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“Киевэнерго” до конца дня угрожает отключить от энергоснабжения центр столицы и ряд маршрутов общественного транспорта

АК «Киевэнерго» начала работы по отключению от электроснабжения объектов, принадлежащих крупнейшим должникам, в частности, сегодня, 25 мая, отключению подлежит ряд объектов КП «Киевгоросвещение» и КП «Киевпасстранс».

Об этом сообщает Департамент корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

Таким образом, сегодня без уличного освещения может остаться улицы Крещатик, Лютеранская, Городецкого, Заньковецкой, Бессарабская площадь, улицы Богдана Хмельницкого, Прорезная, Гринченко, Европейская площадь, улицы Трехсвятительская и Грушевского.

Кроме того, планируется прекратить энергоснабжение объектов «Киевпасстранса» - на просп. Науки, 146, пер. Волго-Донский, 1, р-н Дарницкого вагоноремонтного завода, от которых питаются линии электропередач троллейбуса № 1, трамваев № 33, № 28, № 21.

Также уточняется список объектов на отключения, которые принадлежат ОАО «АК «Киевводоканал».

Как отмечают в “Киевэнерго”, другие должники будут постепенно отключены на протяжении месяца, согласно установленному компанией графику.

“Все действия “Киевэнерго” по отключении должников производятся согласно действующему законодательству и являются следствием безответственного отношения чиновников КГГА и руководителей коммунальных предприятий к своевременной оплате за электрическую энергию”, - отмечается в сообщении.

В “Киевэнерго” подсчитали, что общий долг потребителей за электроэнергию составляет 913 млн. 474 тыс. грн. Крупнейшими должниками являются: “Киевводоканал” – 473 млн. грн., метрополитен – 49 млн. 612 тыс. грн., горосвещение – 29 млн. 927 тыс. грн., КП «Киевпасстранс» - 23 млн. 120 тыс. грн., население – 129 млн. 657 тыс. грн., городской и районный бюджеты (вместе) – 15 млн. 703 тыс. грн.

Как ранее сообщала компания, для предотвращения отключений предприятия-должники должны были до 25 мая оплатить текущее потребление электроэнергии и предоставить согласованные графики погашения существующих задолженностей за предыдущие периоды.

В «Киевэнерго» также отмечают, что, соблюдая действующего законодательства, компания предупредила официальные и контролирующие органы Киева и страны о запланированном отключении должников от электрической энергии. В частности, соответствующими письмами поставлены в известность прокуратура города Киева, Служба безопасности Украины, Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в г. Киеве, соответствующие управления КГГА, и другие причастные учреждения. Кроме того, председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ было направлено очередное письмо, в котором отмечена важность обеспечения финансирования предприятий городского и районного бюджетов для осуществления стопроцентной оплаты за потребленную электроэнергию в 2010 году, а также предлагать предусмотреть средства для оплату долгов предыдущих периодов.

По данным “Киевэнерго”, по состоянию на 17 мая долг бюджета Киева перед компанией по компенсации разницы между существующими тарифами на тепло и реальными расходами на его производство составляет 1 млрд. 868 млн. грн. Общий долг всех потребителей “Киевэнерго” за тепловую и электрическую энергию составляет 2 млрд. 239 млн. 474 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверил, что столица не останется без тепла та света из-за долгов города перед “Киевэнерго”.

“Есть вопросы, о которых можно заявлять, но знать, что они никогда не могут реализоваться. Вопрос о заявлении о всемирном отключении – это то, что никогда не реализуется”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он признал существование задолженностей по оплате за предоставленные “Киевэнерго” услуги коммунальным предприятиям и бюджетным учреждениям, а также задолженность по разнице в тарифах. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, долги накопились, в частности, из-за отсутствия утвержденного городского бюджета.

“Сейчас мы приняли бюджет, и как только будет подписано решение (мэром столицы – УНИАН), мы сразу начнем покрывать долги бюджетных организаций и коммунальных предприятий. Мы пять месяцев не используем бюджетные средства для погашение задолженности по тарифам, потому что у нас бюджета не было. Это есть определенные и объективные вещи”, - сказал он.

В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что долг, который возник в Киеве из-за разницы в тарифах, без помощи правительства столица не сможет погасить.

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В Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты за неделю снизились в среднем на 2,4%

С 18 по 25 мая текущего года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 1,3-3,1% (в среднем на 2,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 мая т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 2,3%, или 190 грн./тонна, – 8170 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 1,3%, или 110 грн./тонна, – до 8530 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 3,1%, или 280 грн./тонна, – до 8680 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 2,9%, или 210 грн./тонна, – до 6920 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Нефть на торгах резко падает в цене

Стоимость нефти на торгах во вторник значительно снижается на фоне падающих фондовых индексов по всему миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Dow Jones. Стоимость июльских фьючерсов на нефть на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.28 мск понизилась на 2,10 доллара, или на 3%, - до 68,11 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent с поставкой в июле в Лондоне к 18.38 мск уменьшилась на 2,04 доллара, или на 2,9%, - до 68,10 доллара за баррель. Эксперты компании Ritterbusch and Associates прогнозируют, что цены на нефть в ближайшее время окажутся в диапазоне 64-65 долларов за баррель с вероятностью в 80%. Ведущие европейские фондовые индексы по состоянию на 19.00 мск вторника находятся в глубоком минусе: британский индекс FTSE 100 снизился на 2,54% - до отметки 4940,59 пункта, германский DAX 30 упал на 2,79% - до 5643,45 пункта, французский индекс CAC 40 упал на 3,12%, до 3323,89 пункта. Ведущие американские фондовые индексы на 19.00 мск вторника также демонстрируют стремительное падение. Индекс DJIA на торгах в Нью-Йорке упал на 2,04% - до 9861,46 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,14% и оказался на уровне 1050,70 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 2,27% - до 2163,35 пункта. Ведущие фондовые рынки Азии во вторник закрылись спадом, в частности общий для Азиатско-Тихоокеанского региона индекс MSCI Asia Pacific (включая Японию) к закрытию ключевых площадок Азии и Австралии во вторник упал на 3% - до 109,00 пункта. По итогам торгов понедельника стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 70,21 доллара за баррель, повысившись на 0,17 доллара на фоне предположений трейдеров о выгодности инвестиций в заметно подешевевшие за последние дни энергоресурсы.

Промышленность

УСПП будет сотрудничать с Союзом промышленников Приднестровья

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья подписали соглашение об углублении сотрудничества

Об этом УНИАН сообщили в УСПП со ссылкой на президента союза, народного депутата Украины Анатолия КИНАХА, который вчера осуществил рабочий визит в Приднестровье.

Согласно сообщению, данное соглашение предусматривает укрепление связей между товаропроизводителями обеих стран, реализацию совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также развитие других форм экономического сотрудничества.

Как отметили в пресс-службе, уже подписан рамочный документ, к которому на протяжении месяца на основе работы экспертных групп будет наработан протокол приоритетов с конкретными заданиями, которые будут решаться совместными усилиями и во взаимодействии со структурами как законодательной, так и исполнительной власти Украины и Приднестровья. Особое внимание будет уделяться вопросам таможенной регуляции, сертификации продукции, снижения транспортных расходов, кооперации отдельных предприятий, а также созданию условий для сбыта продукции украинских предприятий на территории Приднестровья и наоборот.

А.КИНАХ также сообщил о достижении договоренности между промышленниками Украины и Приднестровья о том, чтобы во втором полугодии этого года провести украинско-приднестровский бизнес-форум, который является важным механизмом углубления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Справка УНИАН. Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) был создан в 1999 году как общественная организация, объединяющая промышленников, сельскохозяйственные, научные, финансовые, торговые союзы, предприятия и организации, ученых, инженеров и других специалистов. В СПАПП входит более 150 предприятий Приднестровья, представляющих разные отрасли народного хозяйства, промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, транспорта, связи, торговли, на которых работает свыше 60 тыс. человек, то есть больше половины всех занятых в народном хозяйстве граждан Приднестровья.

Соцполитика

КС признал неконституционным делегирование Кабмину полномочий по определению размера компенсаций рисков населения, проживающего рядом с АЭС

Конституционный Суд Украины признал неконституционным и отменил ряд положений Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и других законодательных актов, которыми Кабинету министров Украины делегировались полномочия по определению размера отчислений и порядка перечисления средств сбора на социально-экономическую компенсацию рисков населения, проживающего рядом с АЭС (т.н. зоны наблюдения).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС принял 20 мая и обнародовал сегодня.

С представлением по данному вопросу в КС обратился в декабре 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В своем представлении В.ЮЩЕНКО просил рассмотреть вопрос о конституционности отдельных положений Законов "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" от 8 февраля 1995 года; "О системе налогообложения" от 25 июня 1991 года и в редакции Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочивании вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдений предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами".

Согласно решению, в частности, КС указал, что установление налогов и сборов является исключительной компетенцией Верховной Рады и не может быть делегировано правительству.

В то же время, суд закрыл производство по представлению Президента в части конституционности норм, делегирующих Кабмину полномочия установления объема аналогичного сбора для уранодобывающих предприятий.

Напомним, что 25 июня 2009 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые Законы Украины "Об упорядочивании вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдений предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами".

20 июля 2009 года В.ЮЩЕНКО ветировал данный закон. 17 ноября 2009 года Верховная Рада преодолела вето.

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Минобороны планирует повысить с 1 октября денежное обеспечение военнослужащих

Министерство обороны Украины планирует повысить с 1 октября уровень денежного обеспечения военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра обороны Борис АНДРЕСЮК сегодня на брифинге в Кабинете министров.

Как отмечают в военном ведомстве, низкий уровень денежного обеспечения офицеров и военнослужащих по контракту негативно влияет на кадровый потенциал Вооруженных сил Украины.

“Низкие размеры денежного обеспечения военнослужащих, которое последний раз повышалось более двух лет назад, не обеспечивают конкурентоспособности воинской службы на рынке труда. Проблемы в системе денежного обеспечения военнослужащих влекут недовольство людей в погонах и являются одним из главных факторов потери существующего кадрового потенциала. Подавляющее большинство военнослужащих увольняются в связи с окончанием срока контракта и досрочным расторжением контракта из-за нежелания продолжать службу”, - отметил Б.АНДРЕСЮК.

Он уточнил, что минимальное денежное обеспечение контрактника составляет лишь 870 грн., а средняя заработная плата в Украине - на уровне 2 тыс. 109 грн. Такая же ситуация у офицеров, ведь на сегодняшний день диспропорция между должностными окладами офицеров и государственных служащих составляет 55%.

“Не стимулируют к карьерному росту и не несут никакого содержательного значения оклады по воинским званиям, размеры которых являются мизерными и не изменялись с 1999 года. Так, воинское звание “сержант” “стоит” лишь 45 грн., “капитан” - 120 грн., а “полковник” – 135 грн.”, - заметил заместитель министра обороны.

Как подчеркнул Б.АНДРЕСЮК, осознавая ситуацию, которая сложилась в вопросе денежного обеспечения военнослужащих, руководство государства и Министерства обороны предпринимают срочные меры для ее исправления.

“В частности, проектом Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, поданным Кабинетом министров Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины, предусмотрены задания по повышению уровня денежного обеспечения военнослужащих. Учитывая этот позитивный сигнал, в Министерстве обороны Украины уже проработан вопрос относительно повышения отдельных видов денежного обеспечения”, - заявил Б.АНДРЕСЮК.

Он сообщил, что с 1 октября 2010 года предусматривается увеличить должностные оклады военнослужащих до уровня должностных окладов государственных служащих, то есть на 55%.

Так, по данным Минобороны, начиная с октября этого года, уровень денежного обеспечения командира взвода будет составлять почти 2 тыс. 600 грн. (сейчас – 1 тыс. 670 грн.), командира роты – приблизительно 3 тыс. 300 грн. (сейчас – 2 тыс. 216 грн.), командира батальона – около 3 тыс. 700 грн. (сейчас – 2 тыс. 466) и командир бригады – почти 4 тыс. 650 грн. (сейчас – 3 тыс. 100).

“Кроме того, с 1 января 2011 года планируется увеличение окладов по воинским званиям в 8 раз”, - отметил Б.АНДРЕСЮК.

Он также отметил, что в этом вопросе есть понимание и поддержка со стороны Верховного главнокомандующего – Президента Украины и правительства.

Евро-2012

Госпогранслужба подготовила постановление об упрощении пограничного контроля болельщиков Евро-2012

Киев. 25 мая. УНИАН. Государственная пограничная служба Украины подготовила постановление об упрощении к Евро-2012 пограничного контроля людей, которые будут приезжать на финал Чемпионата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Госпогранслужбы Украины Николай ЛИТВИН.

По его словам, это постановление уже практически полностью “завизированр”, и в ближайшее время будет подано на рассмотрение правительства.

Как отметил Н.ЛИТВИН, в нем, в частности, предусматривается отмена миграционной карточки, прохождение пограничного контроля на бортах самолетов и в поездах.

В то же время Н.ЛИТВИН заметил, что необходимо решать вопрос с разработкой так называемых биометрических паспортов, что позволит упростить и сократить во времени систему прохождения пограничного контроля. Но это вопрос, по его мнению, больше касается МВД.

Госпогранслужба

Долг перед банком или коммунальщиками не является основанием не выпускать гражданина за пределы Украины – председатель Госпогранслужбы

Киев. 25 мая. УНИАН. Наличие у гражданина задолженности перед банком или коммунальщиками не является основанием не выпускать его за пределы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН.

Он объяснил, что основанием для запрещения выезда гражданина Украины за пределы государства должно быть поручение Пограничной службе от правоохранительных органов или органов прокуратуры, или же должно быть соответствующее решение суда.

Н.ЛИТВИН отметил, что на одном из совещаний по данному вопросу представители банковских структур предлагали предоставлять пограничникам списки должников, но Пограничная служба им в этом отказала. «Ведомство действует в рамках действующего законодательства… На основании списка банка мы действовать не будем. Мы в банке на службе не состоим, а находимся на службе государства. Мы не имеем права этого делать», - сказал Н.ЛИТВИН.