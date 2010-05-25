Анонс на 26 мая

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж. Нужна аккредитация.

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11-00 - Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Внешние ресурсы: как привлечь и заставить работать на экономику". Участники: Сергей Наумов, председатель правления Укрсиббанка; Роман Шпек, вице-президент "Альфа-Банка Украина", член Совета НБУ. Будут обсуждаться вопросы: Нынешняя конъюнктура внешних рынков: действительно ли Украина стала привлекательной для стратегических внешних инвесторов? В чем состоят основные риски валютных инвестиций для экономики Украины. Можно ли их избежать? и др.. ("Украинские Новости", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж).

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11-00 - Пресс-конференция, посвященная выходу в свет нового отчета Всемирного банка “Противостояние „смерти на колесах”: обеспечение безопасности дорожного движения в Европе и Центральной Азии». Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Патрицио Маркес, автор отчета; Джордж Банжо, автор отчета (Представительство Всемирного банка в Украине, Днепровский спуск, 1).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Разрешится ли спор вокруг имущества бывшего СССР в интересах Украины?». Участники: заместитель директора Центра Разумкова Валерий Чалый и директор Института демократии и социальных процессов Виталий Шибко (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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13-00 - В Клубе Кабинета Министров Украины состоится представление Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Мероприятие состоится при участии вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова и председателя Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Владимира Ковалевского (ул. Институтская, 7, Клуб Кабинета Министров Украины).

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13-00 - Пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александра Рябченко на тему: “Условия и особенности приватизации-2010” (ФГИУ, ул. Кутузова, 18/9, к.303)