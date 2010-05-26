Янукович посетит 27 мая аэропорт и стадион Львова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 27 мая осуществит рабочую поездку в Львовскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время поездки Президент ознакомится с ходом подготовки объектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу, в частности аэропорта и стадиона Львова.

Также глава государства посетит одну из воинских частей Львовской области.

Кроме того, во Львове В.ЯНУКОВИЧ проведет заседание Совета регионов.

Аккредитацию представителей СМИ для освещения рабочей поездки Президента в Львовскую область осуществляет Главное управление по вопросам коммуникаций Администрации Президента вместе с пресс-службой Львовской ОГА по телефонам: (044) 255 78 44, 044 255 74 02, 044 255 63 18 (Киев); (0322) 99 91 44, 067 701 12 86 (Львов).