Украина разрабатывает детальный план совместных с Турцией действий относительно дальнейшего экономического сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, об этом он заявил 25 мая в Стамбуле во время седьмого заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С.ТИГИПКО возглавлял украинскую часть комиссии.

«Турция является одним из важнейших партнеров Украины. Для того чтобы этот потенциал был максимально эффективно использован, мы разрабатываем сегодня четкий пошаговый план совместных действий, касающихся дальнейшей экономической интеграции. Мы должны максимально использовать наш потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического партнерства между нашими странами», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

На заседании Межправительственной украинско-турецкой комиссии обсуждались современное состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами. В частности, речь шла о реализации совместных планов в сфере транспорта, торговли, строительства, энергетической отрасли, угольной промышленности, инфраструктурных проектов и т. п.

По итогам переговоров С.ТИГИПКО и государственный министр Турецкой Республики Зафер ЧАЛАЯН подписали протокол Седьмого заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«2010 год станет знаковым для углубления межгосударственных отношений между Украиной и Турцией», - убежден С.ТИГИПКО.

По его словам, Украина и Турция будут и в дальнейшем укреплять развитие двустороннего экономического партнерства. Сегодня правительства выходят на качественно новый уровень сотрудничества между государствами.