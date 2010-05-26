ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украинский фондовый рынок падает самыми быстрыми в мире темпами», в котором пишет – за последние четыре торговые сессии снижение отечественных индексов составило уже 29,3%, что является максимальным падением в такой короткий период за всю их историю. Кроме внутриукраинского антирекорда, отечественные индексы оказались еще и самыми быстро падающими во всем мире. Основной причиной беспрецедентного обвала украинского рынка является разгорающийся долговой кризис в Европе, вызвавший коррекцию как на фондовых рынках, так и снижение евро относительно других мировых валют…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukrainskij-fondovyj-rynok-padaet-samymi-bystrymi-v-mire-140757/

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Также «Дело» в материале «Кто станет губернатором Киева» пишет - администрация президента определилась с главным претендентом на пост главы Киевской горадминистрации. Дело осталось за малым — изменить закон о столице. Среди претендентов – Рыбак, Тигипко и Кличко…

http://delo.ua/vlast/politika/kto-stanet-gubernatorom-kieva-140760/

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«Дело» в материале «Life:) распугал своих абонентов» пишет – мобильные операторы продолжают терять абонентов. Только за апрель 2010 года общая абонентская база украинских операторов уменьшилась на 220 тыс. человек…

http://delo.ua/technologies/telecom/life-raspugal-svoih-abonentov-140734/

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Также «Экономические известия» в публикации «Переводы не перевелись» пишут – объем денежных переводов в Украину из-за рубежа в 2009 г. составил $5,37 млрд., по данным НБУ. Почти 87% ($4,657 млрд.) всех переводов поступало по официальным каналам — через банковскую систему и международные платежные системы, а еще $0,713 млрд. было ввезено неформальными путями. Банкиры отмечают, что, несмотря на снижение объема, это направление банковского бизнеса будет оставаться привлекательным…

http://finance.eizvestia.com/full/perevody-ne-perevelis-2

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Издание «Экономические известия» в материале «Замуж за иностранца» пишет – несмотря на начало политических и экономических изменений, страховой рынок Украины пока не испытывает активного интереса инвесторов. Большинство экспертов склоняется к мысли, что инвесторы больше не рассматривают украинский рынок как рынок растущих возможностей, а обращают больше внимания на конкретные страховые активы…

http://finance.eizvestia.com/full/zamuzh-za-inostranca

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Цену уравняли с энергией» пишет – после многочисленных неудачных попыток продать госдоли в облэнерго в Фонде госимущества решили снизить стартовую цену энергоснабжающих активов - блокпакетов "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" примерно вдвое. Снижение цены повышает привлекательность объектов, но успех их приватизации зависит от того, пойдет ли ФГИ на продажу облэнерго по частям, считают отраслевые аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1375596

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Недвижимость приводят в движение» пишет – Министерство экономики обнародовало проект закона, предусматривающий инвентаризацию государственного имущества и возвращение в госсобственность недвижимости Федерации профсоюзов, построенной за счет средств государства в период до распада СССР. Эта инициатива вызвала протест профсоюзов, которые считают, что новые идеи правительства противоречат Конституции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1375585

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«Газета по-киевски» в материале «Кто пострадает кроме курильщиков» пишет – в «акцизный» закон вмонтировано несколько точек высокого напряжения, прикоснувшись к которым, налогоплательщики испытают шок. Накануне подписания закона спикером издание исследовало ситуацию…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/26/054656.html

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«Газета по-киевски» в материале «Центру города готовят темную» пишет - АК «Киевэнерго» начала отключать свет должникам, причем не самым злостным. Под отключение попадает весь центр столицы. Заммэра Анатолий Голубченко назвал эти действия «шантажом»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/26/045229.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинские дипломы вузов перевели на английский» пишет – в 2010 году выпускники вузов вместе с дипломами гособразца смогут получить приложение, соответствующее европейским стандартам. Студенты за «роскошь» доплатят по 100 грн.

http://www.segodnya.ua/news/14139060.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Таможенный союз: заходите, потанцуем под русскую "Калинку"…» пишет - на санкт-петербургском саммите Путин заявил, что видит дальнейшее расширение Таможенного союза путем интеграции в него стран ЕврАзЭС. Вся фишка в том, что разваливающий союз трех Россия пытается реанимировать новыми игроками…

https://economics.unian.net/rus/detail/47358

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Навстречу кризису» пишет – Merrill Lynch понизил прогноз цены на нефть, фондовые рынки дружно и сильно просели, настроение упадническое — все это может привести к повторению коллапса двухгодичной давности…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/26/235495

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Издание «Ведомости» в материале «Стражи в порядке» пишет – милицейское руководство России зарабатывает немного, но 18 генералов МВД владеют автомобилями, цена которых сопоставима с их годовым доходом…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/26/235450

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Издание «Известия» в публикации «Госзаказник» пишет – в России создаются новые правила игры для участников системы госзаказа. Уже сейчас федеральные госзаказчики переходят к системе электронных площадок, а с 1 июля обычные аукционы вообще большей частью перестанут функционировать. Переход к электронным торгам по идее должен был победить коррупцию. Однако сфера продолжает оставаться очень коррумпированной…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142192/

(УНИАН)