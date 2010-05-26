Украина не намерена снижать уровень сотрудничества с НАТО

Украина не имеет намерений снижать уровень отношений с НАТО. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ на заседании совместной рабочей группы по оборонной реформе Украина-НАТО в Киеве, которая реализует ряд программ в сфере безопасности и обороны Украины.

"Мы заинтересованы в поддержании политического диалога с НАТО. Украина и дальше будет выполнять ранее взятые на себя обязательства в отношениях с Альянсом. Мы намерены продолжать всеобъемлющие внутренние реформы, и ценим помощь НАТО в этом направлении", - цитирует заместителя министра РИА «Новости».

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, отношения Украины с НАТО будут развиваться на принципах, очерченных Хартией об особом партнерстве Украины и НАТО.

Заместитель главы МИД напомнил, что Украина будет принимать участие в Силах реагирования НАТО и, таким образом, станет первой страной - не членом НАТО, участвующей в Силах реагирования альянса.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что Украина и сейчас вносит свой вклад в расширение оперативных возможностей НАТО. "Украина уже сотрудничает с НАТО в сфере стратегических авиаперевозок", - сказал представитель МИД.

"Важным направлением работы является совместное подавление невоенных угроз. Так, Украина присоединилась к антитеррористической операции НАТО "Активные усилия", которая проводится в Средиземном море", - отметил К.ЕЛИСЕЕВ.

Он также сообщил, что в текущем году сделаны первые шаги в сфере кибернетической безопасности, создан консультативный механизм на уровне экспертов.

Особо К.ЕЛИСЕЕВ отметил важность сотрудничества Украины и НАТО в сфере миротворческих операций. "Сегодня Украина единственная страна - не член НАТО, которая участвует во всех важнейших миротворческих операциях под эгидой альянса", - напомнил дипломат.

НАТО будет продолжать сотрудничество с Украиной в сфере реформирования сектора безопасности и обороны, заявил, в свою очередь, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Иржи ШЕДИВИ. "НАТО будет продолжать предоставлять помощь Украине", - сказал он.

В 2008 году Киев подал заявку на присоединение к Плану действий по членству в альянсе, однако главы МИД стран-членов НАТО эту заявку не удовлетворили. Министры иностранных дел государств НАТО одобрили затем новый формат отношений с Украиной в рамках так называемой годовой национальной программы. Новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что внеблоковый статус лучше всего отвечает геополитическим интересам Украины, но, вместе с тем, высказался за продолжение сотрудничества с альянсом.