Говорить о вступлении Украины в Таможенный союз преждевременно

Говорить о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана преждевременно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сказал руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.

«Вскочить на подножку этого поезда (Украине) не удастся. Работа по формированию подобного рода объединений очень серьезна», - сказал А.БЕЛЬЯНИНОВ.

По его словам, в ситуации сегодняшнего дня вступление Украины в Таможенный союз маловероятно, так как Украина является членом Всемирной торговой организации.

А.БЕЛЬЯНИНОВ не исключил, что в будущем этот вопрос может обсуждаться, но пока об этом говорить рано. «Когда будет в стране политическая стабильность, можно об этом говорить. Было бы очень хорошо, чтобы за этот пятилетний цикл были совершены те процессы, которые были необратимы», - сказал он.

В то же время он отметил, что опыт по созданию Таможенного союза «на троих» есть.

А.БЕЛЬЯНИНОВ также не исключил, что из-за неурегулированных вопросов Таможенный союз может заработать с 1 июля с изъятиями. А.БЕЛЬЯНИНОВ сообщил, что сейчас идут рабочие консультации по данным вопросам.

Как сообщал УНИАН, 23 мая премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля, как планировалось ранее.

Разногласия при формировании Таможенного союза касаются таких сфер как автомобильная и авиационная промышленность, энергоносители, ввоз товаров физическими лицами для собственных нужд. Последняя позиция чувствительна для Казахстана, авто- и авиапром - для России, в то время как для Беларуси - ввозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты.