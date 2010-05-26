Анонс на 27 мая

Рабочая поездка Президента Украины Виктора Януковича во Львовскую область. Во Львове Глава государства проведет заседание Совета регионов. Во время поездки Президент Украины ознакомится с ходом подготовки объектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу, в частности, аэропорта и стадиона Кроме того, Глава государства посетит одну из военных частей Львовской области.

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Состоится конференция “Мясное животноводство Украины-2010”. Участники: Сергей Мельничук, директор Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК, Сергей Мельник, первый зам..министра аграрной политики Украины, Жан-Жак Эрве, советник Правления по сельскохозяйственным вопросам INDEXBANK, Credit Agricole Group, Татьяна Клименко, менеджер отдела закупок МЕТРО Кэш энд Керри Украина, Алексей Марченко ООО “Комплекс Агромарс” и др.

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Круглый стол на тему: «О реализации в Украине конвенций МОП №100 «О равном вознаграждении» и №111 «О дискриминации в отрасли труда и занятий».

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Состоится заседание НКРЭ.

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Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Американская торговая палата в Украине проведет открытое для прессы заседание Комитета по вопросам налогообложения на тему: «Налогообложение сверхнормативных расходов предприятий». Участники: министр топлива и энергетики Украины Ю.Бойко, зам.председателя ГНАУ О.Любченко, президент ВОО «Энергетическая Ассоциация Украины» В.Котко, зам.директора Департамента энергосбытовой политики ООО «Укренэргоконсталтинг» Р.Коломиец, зам..директора Департамента правового обеспечения НАК “Энергетическая компания Украины» Д.Мальцев, представители Министерства финансов Украины, Верховного Суда Украины.

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ОАО «Украинская биржа» приглашает вас на пресс-конференцию «Старт срочного рынка - новый этап развития финансового рынка Украины». Участники пресс-конференции: Жак Дер Мегредичян, Главный исполнительный директор «Тройка Диалог»; Роман Горюнов, Председатель Правления ОАО «Фондовая биржа РТС»; Игорь Мазепа, Председатель Биржевого совета ОАО «Украинская биржа», Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital; Олег Ткаченко, Председатель Правления ОАО «Украинская биржа»; Дмитрий Тарабакин, Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital; Владимир Сиренко, Президент инвестиционной компании «Проспект Инвестментс».

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Состоится брифинг заместителя председателя ГНА Украины Алексея Любченко на тему: „Какая информация будет обнародована в „налоговом досье?”

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Бюджетный авиаперевозчик Germanwings на пресс-конференция, посвящённая году деятельности компании на рынке Украины.

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Состоится съезд Торгово-промышленной палаты Украины. Будут рассматриваться итоги работы ТПП Украины за 2005-2009 гг. и основные направления деятельности ее и региональных торгово-промышленных палат на 2010-2014 года.

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Відбудеться брифінг заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства Сергія Зімін. Він поінформує про стан справ щодо якості питної води в регіонах України.Відбудеться нарада щодо безперебійного постачання населенню питної води належної якості та створення системи постійного контролю за якістю води. До участі у нараді запрошені: заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства Зімін С.Г., заступник Міністра охорони здоров’я України Ситенко М.Г., Президент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» Семчук Г.М., в.о. начальника Державної житлово-комунальної інспекції Кірюшин В.М., начальники обласних управлінь житлово-комунального господарства України.

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Круглый стол государственного агентства по развитию экспорта и инвестиций Эстонии "Enterprise Estonia" по случаю приезда делегации эстонских бизнесменов от Эстонской Торгово-промышленной Палаты на тему: "Эксперт-клуб. Бизнес по-украински. 5 раунд". Участники: заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Дмитрий Выдрин; председатель группы советников при Национальном банке Украины Валерий Литвицкий.

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Состоится официальная церемония открытия Восемнадцатого Киевского Международного автосалона SIA’2010. Организаторы: Министерство транспорта и связи Украины, Министерство промышленной политики Украины, Ассоциация автопроизводителей Украины „Укравтопром”, украинская выставочная компания „Автоэкспо”.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Обвал украинского фондового рынка: стоит ли ожидать восстановления?». Также будет рассматриваться вопрос: «Выход украинского бизнеса на рынок евробондов – новый виток развития украинской экономики». В работе примет участие Владимир Олексюк, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (097) 485-65-68 до 10-30 27 мая.

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Состоится заседание оппозиционного Кабинета Министров.

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Пресс-конференция Государственного санитарного врача Украины Геннадия Рожкова на тему: «Cанитарно-эпидемиологическая ситуация в подтопленных регионах Украины, контроль качества колодезной воды и состояние минеральных вод».

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Пресс-конференция, посвященная выходу в свет нового отчета Всемирного банка «Украина: содействие торговле и транзиту». Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Лауре Ояла, эксперт Всемирного банка, ведущий автор отчета; Пабло Сааведра, координатор программ экономического сектора по Украине. Беларуси и Молдове; Алексей Балабушко, экономист Всемирного банка, соавтор отчета.

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В г. Харькове состоится финальная часть всеукраинского конкурса «Лучший проводник 2010». В конкурсе примут участие представители всех 6 железных дорог Украины.

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